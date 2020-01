Australian Open: Μάχη Χάλεπ-Μέρτενς στον 4ο γύρο (vids)

Το 2018, στη Μελβούρνη, η Σιμόνα Χάλεπ κάνει το μεγάλο... μπαμ και φτάνει στον τελικό του Australian Open.

Εκεί θα χάσει το τρόπαιο από την Καρολίν Βοζνιάκι η οποία την 24η Ιανουαρίου 2020 κρέμασε... τη ρακέτα της.

Δυο χρόνια αργότερα η Ρουμάνα συνεχίζει στο ΑΟ με μεγάλο στόχο το τρόπαιο. Από τότε έχουν μεσολαβήσει η κατάκτηση του Roland Garros το 2018 αλλά και του Wimbledon το 2019.

H Σιμόνα έκανε άλλο ένα βήμα προς τον στόχο αφού τα ξημερώματα του Σαββάτου κέρδισε με 6-1,6-4 την Πουτίντσεβα και είναι στους "16".

Εκεί θ' αντιμετωπίσει την ημιφιναλίστ του 2018 την Βελγίδα Ελίζα Μέρτενς.

Η Μέρτενς που έχει φτάσει έως το Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης στο απλό αλλά και στο Νο2 στο διπλό επικράτησε 6-1, 6-7 (5), 6-0 της Μπέλις και συνεχίζει στον 4ο.

Another break for fourth seed @Simona_Halep , who leads Putintseva 6-1 3-2

We wonder who these fans are here for? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/BRVGeinaMd

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020