Australian Open: Ο ΜάκΕνρο δείχνει στον Ναδάλ πως να ... σερβίρει (vid)

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Ράφα Ναδάλ στην πρωϊνή προπόνηση του στη Μελβούρνη.

Ο Τζον ΜάκΕνρο έκανε την εμφάνιση του στην προπόνηση για να συνομιλήσει με τον Ισπανό και μπήκε στον πειρασμό να παίξει και λίγο τένις...

Ο σπουδαίος Αμερικανός τενίστας με τους 77 τίτλους καριέρας, οι 7 εκ των οποίων είναι Grand Slam, έδειξε στον Ναδάλ πως να... σερβίρει.

Το "κακό παιδί" της δεκαετίας του '80 που έφτασε φυσικά και στο Νο1 σήμερα είναι σχολιαστής στο Eurosport!

Θυμίζουμε ότι ο Ναδάλ παίζει το Σάββατο με τον συμπατριώτη του Καρένο Μπούστα στον 3ο γύρο του ΑΟ.

When the past meets the present

McEnroe x @RafaelNadal on the practice court #AusOpenpic.twitter.com/oqEjDlQBtO

— ATP Tour (@atptour) January 24, 2020