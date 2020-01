Australian Open: Ιαπωνέζα κοιμάται ενώ βλέπει Τζόκοβιτς (pic)

Ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε μια κυρία από την Ιαπωνία να κοιμάται την ώρα του αγώνα του Τζόκοβιτς στον 3ο γύρο του ΑΟ.

Η Ιαπωνέζα είχε πάει στο κορτ για να δει τον συμπατριώτη της Νισιόκα κόντρα στον σπουδαίο Νόβακ αλλά δεν άντεξε αυτό που... έβλεπε.

Ο Σέρβος επικράτησε πολύ εύκολα και ο Ιάπωνας δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Τώρα ίσως η κυρία να μην κοιμάται αλλά να έχει κλείσει τα μάτια για να μην βλέπει τον τρόπο που χάνει ο Νισιόκα.

You can't see the score if you're asleep.

— Wide World of Sports (@wwos) January 24, 2020