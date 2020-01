Australian Open: Για 13η φορά στον 4ο γύρο ο Τζόκοβιτς (vids)

Σε 1.25΄ ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-3, 6-2, 6-2 του Ιάπωνα Νισιόκα και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του AO 2020.

O Σέρβος που είναι 7 φορές νικητής του τουρνουά και συνάμα και ο τελευταίος του χρονικά δεν αντιμετώπισε κανένα εμπόδιο και θα επιστρέψει την Κυριακή στα κορτ για να πάρει το εισιτήριο για τους "8".

Ο Τζόκοβιτς είναι για 13η φορά στον 4ο γύρο του ΑΟ και για 50η σε 4ο γύρο Grand Slam. Θυμίζουμε έχει κερδίσει 16 τίτλους!

Αντίπαλος του θα είναι ο Αργεντινός Ντιέγκο Σβάρτσμαν ενώ εάν συνεχίσει στους "8" είναι πολύ πιθανό την Τρίτη να παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Just like he drew it up @DjokerNole reaches his th Grand Slam round of 16 as he breezes past Nishioka 6-3 6-2 6-2. He meets Schwartzman next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/QfBIt1dSfR

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020