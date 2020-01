Σάκκαρη: Βούρκωσε με τον θρίαμβο ο πατέρας της! (vid)

Βούρκωσε ο πατέρας της Μαρίας Σάκκαρης με τον θρίαμβο της κόρης του.

Ήταν μια στιγμή που όλη η οικογένεια της περίμενε για χρόνια και ήταν σίγουροι όλοι πως θα έρθει...

Ήρθε στη Μελβούρνη και μαζί ήρθαν και η έντονη συγκίνηση από τον πατέρα της, Κώστα Σάκκαρη.

Ο πατέρας της αλλά και η μητέρα της Αγγελική Κανελλοπούλου, παλιά δόξα του αθλήματος, είναι στη Μελβούρνη δίπλα στη Μαρία και βλέπουν ότι οι κόποι τους και οι θυσίες χρόνων έπιασαν τόπο.

Η Ελληνίδα τενίστρια ανέφερε τον μπαμπά και την μαμά στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα και οι δυο τους "φούσκωσαν" από περηφάνεια.

Η Μαρία είναι για πρώτη φορά στον 4ο γύρο σε Grand Slam και η ιστορία της τώρα αρχίζει...

Δείτε στην αρχή του video την αντίδραση του Κώστα Σάκκαρη!

Haaaavvvveee you met @mariasakkari's team?

A real family affair where it means so much #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/KT2LeX7VvF

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020