Australian Open: Η Γουάνγκ απέκλεισε την Σερένα (vids)

Όνειρο ήταν και πάει... Η Σερένα είχε μια ...κρυφή ελπίδα να φτάσει τα 24 Grand Slam τον Ιανουάριο του 2020 στην πατρίδα της Μάργκαρετ Κορτ αλλά δεν τα κατάφερε.

Η Κινέζα (Νο27) Κιανγκ Γουάνγκ πέτυχε τη νίκη της καριέρας της επί της Ουίλιαμς και είναι στον 4ο γύρο.

Μετά από ένα επικό παιχνίδι που κράτησε 2.41 και η Κινέζα επικράτησε με 6-4, 6-7 (2), 7-5!

Η Σερένα στην 18η παρουσία της στο τουρνουά θα μείνει εκτός 4ου γύρου για 4η φορά και θα παλέψει στα επόμενα Grand Slam της χρονιάς για τον μεγάλο στόχο της.

Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16. #AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X

This match has more twists and turns than the Yarra River...

Back and forth we go, along for the ride at 5-5.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/jDtADIgw51

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020