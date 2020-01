Australian Open: Τέλος εποχής για την Βοζνιάκι (vids)

Μια σπουδαία καριέρα έφτασε στο τέλος της.

H Καρολίν Βοζνιάκι στα 29 της χρόνια αποχαιρετά το τένις αφού είχε ανακοινώσει από καιρό ότι το AO 2020 θα είναι το τελευταίο της τουρνουά.

Στον 3ο γύρο του τουρνουά που κέρδισε το 2018 η Βοζνιάκι ηττήθηκε με 7-5, 3-6, 7-5 από την Τυνήσια Τζαμπέρ και έτσι έκλεισε την καριέρα της.

Η Βοζνιάκι, κουμπάρα της Σερένα Ουίλιαμς, έχει τελειώσει δυο σεζόν στο Νο1, έχει κερδίσει 30 τίτλους καριέρας ενώ εκτός από το ΑΟ 2018 έχει παίξει και στους τελικούς του το 2009 και το 2014.

Κατέκτησε επίσης το WTA Finals το 2017. Στις πρώτες δηλώσεις της τόνισε ότι ίσως να την βλέπουμε στο τένις και τα επόμενα χρόνια αλλά εκτός κορτ φυσικά!

Great news: The tennis world may not have seen the last of @CaroWozniacki just yet.

"You may see me around, not on court, but off the court still."

Yes please!!!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/HvX0VrNpHK

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020