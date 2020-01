Australian Open: Στον 3ο γύρο Χάλεπ και Πλίσκοβα (vids)

Με άνεση η Σιμόνα Χάλεπ πήρε το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του ΑΟ.

Η Ρουμάνα νικήτρια του Wimbledon 2019 και του Roland Garros 2018 επικράτησε 6-2, 6-4 της Νταρτ και θα παίξει για τους "16" με Κόλινς ή Πουτίντσεβα.

Από την άλλη η νικήτρια του 2016 Αντζελίκ Κέρμπερ κέρδισε με 6-3, 6-2 την Χον και θ' αντιμετωπίσει την Τζιόρτζι.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο2) επικράτησε με 6-3, 6-3 της Σιέγκεμουντ και η επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Παβλιουτσένκοβα.

Συνεχίζει στον 3ο γύρο και η Μπέντσιτς αλλά και η Βέκιτς.

In their first career meeting, it's @AngeliqueKerber who takes the opening set over Hon 6-3#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/c80p0BsHR4

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020