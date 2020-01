Australian Open: Για 18η φορά στον 3ο γύρο η Σερένα (vids)

Με την 351η νίκη της σε Grand Slam η Σερένα Ουίλιαμς προκρίθηκε για 18η φορά σε 19 χρόνια στους "32" του Australian Open.

Η Αμερικανίδα που έχει 7 τίτλους στη Μελβούρνη δεν είχε πάρει το εισιτήριο για τον 3ο γύρο μόνο το 1998 στην πρώτη της συμμετοχή όπου και είχε σταματήσει στον 2ο.

Η Σερένα επικράτησε με 6-3, 6-3 της Σλοβένας Ταμάρα Ζίντασεκ σε 1.18'.

Είχε 7-0 άσους υπέρ της αλλά τα αβίαστα λάθη της έφτασαν τα 28 ενώ η Σλοβένα σταμάτησε στα 13. Οι winners ήταν 25-11 για την νικήτρια.

Πλέον θ' αντιμετωπίσει την Κινέζα Γουάνγκ με έπαθλο μια θέση στον 4ο γύρο.