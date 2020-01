Τσιτσιπάς: Ο Φέντερερ, ο Ζλάταν και το αγαπημένο του παγωτό (vid)

Ο Στέφανος είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης και είναι πλέον ένας σταρ του τένις.

Έτσι τον αντιμετωπίζουν όλοι πλέον στον χώρο του τένις και ο ίδιος είναι πόλος έλξης για εκατομμύρια θαυμαστές σ' όλο τον κόσμο.

Ο Έλληνας τενίστας θέλησε λοιπόν να ... συστηθεί ξανά στον κόσμο μέσα από ένα ωραίο video στο οποίο μας αποκαλύπτει πολλά...

Μιλάει για την αγαπημένη του Βουλιαγμένη, το παγωτό του, την αγάπη του για την φωτογραφία αλλά και την έφεση του στο γράψιμο.

Θαυμάζει τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς ενώ δηλώνει πως σε 10 χρόνια θα ήθελε να έχει πολλούς τίτλους Grand Slam και να είναι στο Νο1.

Ως μεγαλύτερη νίκη του θεωρεί αυτή επί του Ναδάλ στα χωμάτινα της Μαδρίτης.

His idols were @Ibra_official @rogerfederer.

He loves

And he wants to learn 'flossing'! @StefTsitsipas, what a guy #AusOpenpic.twitter.com/0QyVwIQaA9

— ATP Tour (@atptour) January 22, 2020