Australian Open: Let' s Go Coco (vids)

Έχοντας το κοινό της Μελβούρνης με το μέρος της να φωνάζει συνεχώς "Let's Go Coco", η Κόκο Γκάουφ προκρίθηκε με ανατροπή στον 3ο γύρο του Australian Open.

Η 15χρόνη Αμερικανίδα στην 1η της συμμετοχή στο ΑΟ επικράτησε στον 2ο γύρο με 4-6, 6-3, 7-5 της Ρουμάνας Κιρστέα και θα παίξει με την Ναόμι Οσάκα στον 3ο γύρο!

Η Γκάουφ στο 3ο σετ βρέθηκε πίσω με 0-2 και μπρέικ, η Ρουμάνα έφτασε στο 1-3 και στο 4-5 αλλά η Γκάουφ αν και βρέθηκε πίσω με 30-0 πήρε το 10ο γκέιμ και ισοφάρισε σε 5-5.

Με μπρέικ στο 11ο προηγήθηκε με 6-5 για να επικρατήσει με 7-5 σε 2.06.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 39 (Γκάουφ)-31(Κιρστέα) και οι πόντοι 94-92.

This is a WHOLE mood #AO2020 | #AusOpen | @cocogauff pic.twitter.com/2fMjMWaNaz

Challenge Accepted @cocogauff does it again ousting Cirstea 4-6 6-3 7-5 to set up a blockbuster third round clash with defending champion Naomi Osaka.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/xHrsOMng2N

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020