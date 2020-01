Australian Open: Συνεχίζουν Μπάρτι και Κβίτοβα (vids)

Άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου πραγματοποίησε η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και μετά το Roland Garros 2019 έχει ως στόχο και το AO 2020 επικράτησε με 6-1, 6-4 της Χέρσογκ στον 2ο γύρο και πλέον στον 3ο θα παίξει με την Ριμπάκινα.

Στον 3ο γύρο είναι και η Τσέχα περσινή φιναλίστ Πέτρα Κβίτοβα η οποία κέρδισε με 7-.5, 7-5 την Γκιμπέρτ και θα αντιμετωπίσει πλέον την Αλεξάντροβα.

Σπουδαία πρόκριση και για την Καρολίν Βοζνιάκι που αγωνίζεται στο τελευταίο τουρνουά της καριέρας της. Η νικήτρια του 2018 επικράτησε με δυσκολία με 7-5, 7-5 της Γιαστρέμσκα και συνεχίζει στον 3ο γύρο.

Relive @AshBarty’s first round battle

The Aussie comes into her second round match today against @PolonaHercog hungry for her first #AusOpen title.

Watch the highlights reel: #AO2020 pic.twitter.com/bsN5Ee8nwc

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020