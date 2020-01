Australian Open: Η δύσκολη στιγμή του Τιαφό (vid)

Συμβαίνουν και αυτά. Την ώρα του αγώνα του Τιαφό με τον Μεντβέντεφ η αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό ο Αμερικανός έμπλεξε με το κουμπί του t-shirt.

Ο Τιαφό δεν μπόρεσε να δώσει λύση στο πρόβλημα του και τότε οι κοπέλες από το τουρνουά έσπευσαν να τον βοηθήσει.

Συμβαίνουν και αυτά και γίνονται και ... θέμα.

When life gives you lemons, just ask the #AO2020 ballkids for help #AusOpen | @FTiafoe pic.twitter.com/YfoDKJyfNX

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020