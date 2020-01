Australian Open: Στον 2ο γύρο Μεντβέντεφ και Τιμ (vids)

Στον 2ο γύρο του Australian Open συνεχίζουν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Ντομινίκ Τιμ αλλά και οι Φάμπιο Φονίνι, Γκαέλ Μονφίς, Νικ Κύργιος και Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 σε 2.36' του Αμερικανού Φράνσις Τιαφό και στον 2ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Μαρτίνεζ με τον Κόεπφερ.

Ο Τιμ από την άλλη που είναι στο Νο5 κέρδισε με 6-3, 7-5, 6-2 τον Γάλλο Μαναρίνο και θα συνεχίσει απέναντι στον Αυστραλό Μπολτ για τον 3ο γύρο.

Από την άλλη ο Αυστραλός Νικ Κύργιος εν μέσω αποθέωσης ξεπέρασε με 6-2, 7-6 (3), 7-6 (1) το εμπόδιο του Ιταλού Σονέγκο και στον 2ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Κουέβας με τον Σιμόν.

Ο νικητής του ΑΟ 2014 Σταν Βαβρίνκα κέρδισε με 7-5, 6-7 (4), 6-4, 6-4 τον Τζουμούρ και θα βρει απέναντι του τον Ιταλό Σέπι. Ο Γκαέλ Μονφίνς επικράτησε με 6-1, 6-4, 6-2 του Λου και περιμένει τον αντίπαλο του ενώ ο Φάμπιο Φονίνι άφησε εκτός συνέχειας με 3-2 τον Οπέλκα και θα συναντήσει τον Αυστραλό Τόμπσον.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει και ο Νταβίντ Γκοφέν.

Racing to the finish line@DaniilMedwed is just one game away from a spot in the second round after holding serve to lead Frances Tiafoe 5-2 in the fourth set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/hF0NCI6qlk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020