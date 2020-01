Australian Open: Στιγμές μαγείας από Κύργιο και Τιαφό (vids)

Είναι από τους πλέον θεαματικούς παίκτες στο Tour και αρέσκονται να ξεσηκώνουν το κοινό με τις μαγικές τους κινήσεις.

Αυτό έπραξαν και στην πρεμιέρα τους στο AO 2020. Τόσο ο Νικ Κύργιος όσο και ο Φράνσις Τιαφό έδωσαν ρέστα...

Ο Αυστραλός τενίστας σήκωσε όρθιους τους θεατές και ... απέσπασε και το χαμόγελο του αντιπάλου του, Λορέντζο Σονέκγκο, με τις εμπνεύσεις του.

Μια από τα ... ίδια έπραξε και ο Αμερικανός απέναντι στον Μεντβέντεφ.

Been waiting for a @NickKyrgios 'tweener?

The no-look backhand volley, brought to you by @FTiafoe #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/1JNeavJ2kB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020