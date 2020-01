Το πρώτο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου της πραγματοποίησε η Ναόμι Οσάκα.

Η περσινή νικήτρια επικράτησε με 6-2, 6-4 της Μαρί Μπούζκοβα στον 1ο γύρο σε 1.20' και συνεχίζει στο τουρνουά με στόχο να φτάσει ξανά στον τελικό και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Επόμενος αντίπαλος της θα είναι η Κινέζα Ζενγκ.

