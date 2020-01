Australian Open: Με το δεξί για 19η φορά η Σερένα (vids)

Σε 58' η Σερένα Ουίλιαμς επικράτησε με 6-0, 6-3 της Αναστασίας Ποτάποβα στον 1ο γύρο τοu Australian Open.

Είναι η 19η νίκη σε ισάριθμους αγώνες της στον 1ο γύρο για την Αμερικανίδα η οποία έχει 7 κατακτήσεις τίτλων και φιλοδοξεί την 1η Φεβρουαρίου να είναι ξανά στην κορυφή με τον 24ο τίτο Grand Slam στην...αγκαλιά της.

The chase for is on!

Williams overpowers Potapova 6-0 6-3 in an efficient 58 minutes.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/NnrsXqYPdl

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020