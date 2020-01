Australian Open: Πάτησε... Μελβούρνη ο Ναδάλ (vids)

Στη Μελβούρνη είναι εδώ και λίγες ώρες ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης μετά από την παρουσία του στο ATP Cup, και τη 2η θέση για την Ισπανία, είναι στη Μελβούρνη για να προετοιμαστεί για το Australian Open που αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Ναδάλ είναι ο περσινός φιναλίστ και έχει κερδίσει τον τίτλο, μόλις μια φορά, το 2009 σε αντίθεση με τον Τζόκοβιτς που είναι ο περσινός νικητής και έχει 7 κούπες και τον Φέντερερ που έχει 6.

Στο Australian Open ο Ναδάλ θα δώσει μάχη με τον Τζόκοβιτς για το Νο1. Σήμερα ο Ισπανός έχει 515 πόντους περισσότερους από τον Σέρβο ο οποίος έχει να υπερασπιστεί και τους πόντους από τον τίτλο του 2019.

Ο Ναδάλ από την άλλη είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε παιδιά που συμμετέχουν στο Master of the Rafa Nadal Tour Australia (τελευταίο από τα 6 τουρνουά της σεζόν που διεξήχθησαν στην Αυστραλία) με τον νικητή να κερδίζει μια θέση στην Ακαδημία του Ράφα στη Μαγιόρκα.

Rafa is in the house. Welcome back @RafaelNadal | #AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/jugvYc3cbL

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2020