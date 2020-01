Australian Open: Απούσα η Αντρεέσκου (pic)

Το πρόβλημα στο γόνατο που "κληρονόμησε" από το WTA Finals στο Σενζέν της Κίνας δεν επιτρέπει στην Μπιάνκα Αντρεέσκου να συμμετάσχει στο Australian Open 2020.

Η νικήτρια του US Open 2019 αφού μίλησε με τους γιατρούς της δεν θέλει να ρισκάρει έναν νέο τραυματισμό με την συμμετοχή της και θα χάσει τη μεγάλη γιορτή της Μελβούρνης.

Η Αντρεέσκου έχει μόλις μια συμμετοχή στο ταμπλό του Australian Open αυτή του 2019 όπου είχε φτάσει έως τον 2ο γύρο.

Hey guys, just wanted to give you a little update on my knee rehab after I got injured at the WTA finals in Shenzhen. My rehab is going well, I feel better and stronger every day but after discussing it with my team and following the recommendation of the doctors, the Australian

