Australian Open: Η πρώτη προπόνηση του Φέντερερ (vid)

Το 2019 η πορεία του ολοκληρώθηκε στον 4ο γύρο αφού ο νεαρός Στέφανος Τσιτσιπάς τον έθεσε νοκ άουτ.

Ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε στη Μελβούρνη για να προπονηθεί στην αρένα του Ροντ Λέιβερ και να ξεκινήσει την προετοιμασία του για το Australian Open που αρχίζει στις 20/1.

Ο Ελβετός που κέρδισε τελευταία φορά το τρόπαιο το 2018, έχει 6 στο σύνολο, και φέτος θα συμμετάσχει για 21η φορά στο Australian Open.

Μάλιστα εάν πετύχει 3 νίκες θα φτάσει και τις 100 και θα γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην καριέρα του αλλά και στο τουρνουά.

Welcome to Melbourne, @rogerfederer!

The Swiss star enjoys his first hit on Rod Laver Arena, with @Stako_tennis, ahead of his 21st #AusOpen campaign. pic.twitter.com/5XyLwoKZWt

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2020