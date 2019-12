Το 2018 έμεινε στον 1ο γύρο. Το 2019 κέρδισε τον κάτοχο του τίτλου Φέντερερ, προχώρησε, έφτασε στους "4" όπου αποκλείστηκε από τον Ναδάλ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν μαζί με τον Τζόκοβιτς τα πρόσωπα του Australian Open 2019 και οι Αυστραλοί περιμένουν πως και πως την επιστροφή του Έλληνα στη Μελβούρνη.

Έως εκείνη την ώρα έφτιαξαν ένα mini αφιέρωμα στην παρουσία του στο Grand Slam και μας θύμισαν μεγάλες στιγμές για τον Τσιτσιπά και την Ελλάδα.

