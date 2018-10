Δάκρυα χαράς και τρομερές σκηνές μετά τη νίκη του Γιβραλτάρ! (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ερασιτέχνες, ένα μικρό κρατίδιο και κόσμος που στηρίζει για το εθνόσημο και τη χαρά του αθλήματος...

Το Γιβραλτάρ ξέρει ότι δεν έχει την ποιότητα και τις ικανότητες άλλων εθνικών ομάδων, όμως παλεύει με όσες δυνάμεις έχει και τιμά τα εθνικά χρώματα.

Κάνοντάς το και απέναντι στο Λιχτενστάιν, ήρθε η δεύτερη σερί νίκη για πρώτη φορά στην ιστορία του και οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο φινάλε, μιλούν από μόνες τους...

SCENES! 2 wins in 3 days for Gibraltar. The FIRST time they’ve scored two goals in a game in their history pic.twitter.com/RbgNistqeo

— Soccer AM (@SoccerAM) October 17, 2018