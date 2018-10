Δικαιολογημένα λοιπόν σε αυτό το μικρό κρατίδιο έχουν... τρελαθεί όλοι! Οι ερασιτέχνες παίκτες και οι φίλαθλοι που βιώνουν μοναδικές στιγμές στην μικρή ποδοσφαιρική ιστορία του Γιβραλτάρ. Δείτε το πως πανηγύρισαν μετά την επική ανατροπή επί του Λιχτενστάιν!

GOALLLLLLLLL this time its Jospeh Chipolina with a brilliant corner taken by Liam Walker pic.twitter.com/NlLdJZdrjt

