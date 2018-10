Πίκφορντ: «Πήγα να κάνω τη ντρίμπλα του Κρόιφ... και δεν έπιασε» (vid)

Ο Άγγλος πορτιέρε, έπαιξε με τη φωτιά στο ματς με την Ισπανία, στις δύσκολες στιγμές που κλήθηκαν ν' αντιμετωπίσουν τα «τρία λιοντάρια» στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Δευτέρας στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Οι Ισπανοί ζήτησαν πέναλτι στη φάση όπου ο Πίκφορντ χάνει τη μπάλα κάνοντας ανόητη ντρίμπλα, κυνηγάει τον Ροντρίγκο και καταφέρνει με τάκλιν να διώξει, ωστόσο, κατάλαβε πολύ καλά ότι κινδύνευσε να στήσει τη μπάλα στην άσπρη βούλα υπέρ των «φούριας ρόχας».

«Πήγα να παίξω στον άξονα αλλά μου έκλεισε το πεδίο, οπότε έκανα τη ντρίμπλα του Κρόιφ αλλά δεν πέτυχε. Έπαιξα με τη σκέψη πως... δεν τα παρατάς ποτέ γι' αυτό και κυνήγησα τη φάση. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κατέληξε σε γκολ αυτή η φάση.

Δεν μπορώ να πω εγώ αν ήταν πέναλτι ή αν έπρεπε να δώσει πέναλτι ο διαιτητής, ωστόσο, θα ήταν πολύ soft αν όντως το έδινε» ανέφερε ο διεθνής τερματοφύλακας της Έβερτον.

Pickford should just stick to being a goalkeeper.....or a defender. pic.twitter.com/1gNg7ICpy8

— CF (@PoacherFirmino) October 15, 2018