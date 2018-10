Το ταξίδι των Άγγλων οπαδών για να δουν το ματς με την Κροατία... από τον λόφο! (vid)

Γνώριζαν εξ αρχής πως το ματς ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Δεν είχε να τους πει τίποτα αυτό. Θα ταξίδευαν στη Ριέκα κι έπειτα θα έβρισκαν εκεί έναν τρόπο να δουν το παιχνίδι.

Ταξιδεύοντας, είχαν ενημερωθεί για έναν λόφο απ' όπου θα μπορούσαν κάπως να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες της εθνικής ομάδας και έβαλαν στόχο να φτάσουν ως εκεί!

Μπέρδεψαν το δρόμο, απογοητεύθηκαν, βρίσκονταν συνεχώς τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από το γήπεδο, σκέφτηκαν μήπως ήταν καλύτερη ιδέα να βρουν στο φινάλε μια παμπ με τηλεόραση, αλλά δεν τα παράτησαν!

Επιβραβεύθηκαν για την επιμονή τους και παρακολούθησαν την αναμέτρηση (τελικό 0-0 με δύο δοκάρια για την Αγγλία και δύο απίστευτα τετ-α-τετ του Ράσφορντ) φωνάζοντας από το ύψωμα...

Τους αξίζει σεβασμός!

When you travel 1,000 miles for an England game you can't even watch.

But it was all worth it. pic.twitter.com/jNnDq6Lrtb

— BBC Sport (@BBCSport) October 15, 2018