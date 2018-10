Ο Μπαπέ... ισοπέδωσε τον Ντεμπελέ στο «κορόιδο» (vid)

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές απολαμβάνουν κάθε συνάντησή τους για τις υποχρεώσεις τους με την εθνική ομάδα μετά και τον θρίαμβο στο Μουντιάλ της Ρωσίας.

Το κλίμα είναι εξαιρετικό μεταξύ τους και αυτό έγινε εμφανές και στην προπόνηση του Σαββάτου, ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία, την προσεχή Τρίτη για το Nations League.

Στη γνωστή άσκηση του «κορόιδου» με τον παίκτη που βρίσκεται εντός του κύκλου να προσπαθεί να κλέψει τη μπάλα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ έτρεξε προς το μέρος του Μπαπέ για να πάρει την κατοχή, όμως χάρισε στιγμή γέλιου με την τούμπα και το χτύπημα από τη μπάλα στο πρόσωπο!

Mbappe left Dembele on the floor in training. pic.twitter.com/nbeGCAKE2P

