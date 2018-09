Ξεπέρασε τον Ζιντάν ο Ζιρού! (vid)

Δέκα σερί ματς χωρίς γκολ με τους Τρικολόρ ήταν πολλά για τον Ολιβιέ Ζιρού! Ο επιθετικός της Τσέλσι με υπέροχο τελείωμα πέτυχε γκολ έπειτα από 807 αγωνιστικά λεπτά φτάνοντας τα 32 με την εθνική του. Είχε ακόμα ένα λόγο να πανηγυρίσει έξαλλα, μιας και άφησε πίσω του τον Ζινεντίν Ζιντάν (31 γκολ). Στην κορυφή όλων των σκόρερ για τους Γάλλους είναι ο Τιερί Ανρί ακολουθεί ο Μισέλ Πλατινί με 41, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται ο Τρεζεγκέ με 34!

