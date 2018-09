Λουκ Σο: «Είμαι μαχητής, θα επιστρέψω σύντομα» (pic & vid)

Στο 53' της αναμέτρησης με την Ισπανία , ο Λουκ Σο τραυματίστηκε σοβαρά, ύστερα από σύγκρουση που είχε με τον Καρβαχάλ.

Μάλιστα, χρειάστηκε να αποχωρήσει με κολάρο και οξυγόνο. Το θετικό είναι πως ο παίκτης ανέκτησε τις αισθήσεις του και μάλιστα έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter:

«Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη. Τα πηγαίνω καλά και είμαι στα καλύτερα χέρια. Είμαι μαχητής, οπότε θα είμαι πίσω σύντομα»

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon!

— Luke Shaw (@LukeShaw23) September 8, 2018