Αποκάλυψε τον λόγο της φυγής του από τη Γερμανία ο Σανέ

Ο διεθνής εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι, έχει ακούσει πολλά τον τελευταίο καιρό.

Λόγω της... γλώσσας του σώματος, για την οποία κατηγορήθηκε αφού υποδέχεται με τον ίδιο τρόπο μια νίκη και μια ήττα, έφυγε ξαφνικά από την αποστολή των «πάντσερ», το απόγευμα της Πέμπτης, μια μέρα μετά την ισόπαλη (0-0) αναμέτρηση με τους Γάλλους για το Nations League.

Αμέσως κυκλοφόρησαν σενάρια για το πειθαρχικό κομμάτι του ποδοσφαιριστή, ωστόσο, εκείνος έγινε πατέρας και πλέει σε πελάγη ευτυχίας, γράφοντας στα social media:

«Είμαι τρομερά χαρούμενος και μοιράζομαι μαζί σας τη γέννηση της μικρής μου κόρης που ήρθε στη ζωή το βράδυ της Πέμπτης. Και η μικρούλα και η μαμά της είναι μια χαρά.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας και τον Γιοακίμ Λεβ που με άφησαν να ταξιδέψω για να βρεθώ στη γέννηση του παιδιού μου. Εύχομαι τα καλύτερα για την εθνική ομάδα για το ματς της Κυριακής».

Special thank you to the @DFB_Team_EN and my coach Jogi Löw for letting me leave to be at my daughter's birth. Of course I'll keep my fingers crossed for the team tomorrow! #inSané

