Απολογήθηκε στον Παβάρ για το άσχημο τραύμα στον λαιμό ο Ρούντιγκερ (pic)

Ο αμυντικός της Τσέλσι, κατηγορήθηκε για ηθελημένο πάτημα στον λαιμό του δεξιού οπισθοφύλακα της Γαλλίας στην ισοπαλία (0-0) με τη Γερμανία στο Μόναχο για το Nations League, καθώς σε φάση που συμμετείχαν οι δυο τους και με τον Παβάρ πεσμένο στο έδαφος, του άφησε ένα πολύ μεγάλο κι άσχημο σημάδι στον λαιμό από τις τάπες του παπουτσιού του.

Ο Ρούντιγκερ, χρησιμοποίησε τα social media για να ενημερώσει πως: «Ζητώ συγγνώμη, δεν έγινε τίποτα επιτηδευμένα. Έχω ήδη απολογηθεί και σ' εκείνον αμέσως μετά το περιστατικό και θα ήθελα να του ευχηθώ ταχεία ανάρρωση».

Sorry for @BenPavard28, it wasn't intentional. I have apologized to him right after it happened and I also want to use this opportunity to wish him a speedy recovery!

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) September 7, 2018