Ανάλυση: Αυτοί που «εκτοξεύτηκαν» στα Παγκόσμια Κύπελλα (graphs)

Ενα από τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας «γιορτής» του ποδοσφαίρου, όπως είναι τα Μουντιάλ, αποτελεί η ανάδειξη παικτών και της ποιότητάς τους, που μέσα από τη διοργάνωση γίνονται γνωστοί στο ευρύ κοινό. Αυτό ίσχυε κατά κανόνα παλαιότερα, που η πρόσβαση σε αθλητικές μεταδόσεις και περιεχόμενο δεν ήταν τόσο εύκολη όσο σήμερα, εντούτοις ένα Μουντιάλ δεν παύει ακόμα και σήμερα να φανερώνει ξεχωριστές περιπτώσεις κατά τη διάρκειά του.

Η έρευνα της Statathlon επιχειρεί ακριβώς αυτό, δηλαδή να καταγράψει τους ποδοσφαιριστές που αποτυπώθηκαν ως εξελίξιμοι και πιθανά «αστέρια» με βάση όσα έκαναν στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2010, του 2014 και του 2018. Η ανάλυση των επιδόσεων εστιάζεται αποκλειστικά σε παίκτες ηλικίας 23 ετών ή νεότερους. Παίκτες δηλαδή σαν τον Οζίλ, τον Μίλερ και τον Ντι Μαρία, που «συστήθηκαν» στη Νότια Αφρική, τον Πογκμπά, τον Γκέτσε και τον Στέρλινγκ που εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο πάλκο στη Βραζιλία και φυσικά τον καλύτερο νέο παίκτη του Μουντιάλ Εμπαπέ, τον Γκαμπριέλ Ζεσούς ή τον Μεξικανό Λοσάνο.

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μια ανάλυση σύγκρισης μεταξύ των ανερχόμενων αστέρων, αποκλειστικά βάσει των επιδόσεών τους στους συλλόγους τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται συνδέονται με τα στατιστικά του παιχνιδιού, όπως είναι τα γκολ, οι ασίστ και η χρηματιστηριακή αξία τους πριν και μετά τα Παγκόσμια Κύπελλα.

2010 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Στη διοργάνωση που κατέκτησε για πρώτη φορά στα χρονικά η Ισπανία, νικώντας τους Ολλανδούς με 1-0 στον τελικό, επιλέχθηκαν τα εξής 6 «ταλέντα» ως αποκαλύψεις της διοργάνωσης: Μίλερ, Οζίλ, Πέδρο, Σάντσες, Χάμσικ, Ντι Μαρία.

(Πηγή: Statathlon)

Οι περισσότεροι είναι είτε επιθετικοί είναι μεσοεπιθετικοί, επομένως για όλους έχουν σημασία οι επιδόσεις τους σε γκολ και ασίστ, πριν και μετά τη συμμετοχή στη διοργάνωση του 2010.

(Πηγή: Statathlon)

Οι Μίλερ, Χάμσικ και Σάντσες έπαιξαν περισσότερο μετά το Μουντιάλ, ενώ κατά τη σεζόν 2017/18, μόνο ο Σάντσες και ο Οζίλ είχαν μόνο 40 ή λιγότερες εμφανίσεις.

(Πηγή: Statathlon)

Όσον αφορά τις ασίστ, οι δυο Γερμανοί (Μίλερ, Οζίλ) και ο Ντι Μαρία είχαν εξαιρετικές επιδόσεις και πριν το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής και ήταν και την τελευταία σεζόν τις περισσότερες μεταξύ των έξι. Κατά τη σεζόν 2010/11, δηλαδή αμέσως μετά τη διοργάνωση, ο Χάμσικ και οι Γερμανοί αύξησαν τους αριθμούς τους, ενώ αντίθετα ο Πέδρο, ο Σάντσες και ο Ντι Μαρία μέτρησαν λιγότερες.

(Πηγή: Statathlon)

Στα γκολ, ο Μίλερ πέτυχε από 19 γκολ τις σεζόν πριν και μετά το Μουντιάλ, ενώ το ρεκόρ του ήταν τα 32 γκολ σε 49 εμφανίσεις τη σεζόν 2015/16. Πέδρο, Σάντσες και Οζίλ βελτιώθηκαν μετά τη διοργάνωση, φτάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα τους τα 10 ή περισσότερα γκολ σε μια σεζόν.

(Πηγή: Statathlon)

Μόνο ο Πέδρο, ο Χάμσικ και ο Οζίλ έπαιξαν περισσότερα λεπτά την επόμενη σεζόν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010.

(Πηγή: Statathlon)

Τέλος, στο αναμενόμενο συμπέρασμα που προκύπτει, όλοι οι παίκτες αύξησαν την αξία τους μετά τη διοργάνωση, με τους περισσότερους να φτάνουν στην κορυφαία τιμή τους μεταξύ 2013 και 2016. Σήμερα, περισσότερο απ’ όλους κοστολογείται ο Χιλιανός (70 εκατ. ευρώ).

2014 ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Στην επιβλητική «γιορτή» της Γερμανίας στο Μπέλο Οριζόντε και στο Μαρακανά, ο σκόρερ του τελικού, Μάριο Γκέτσε, μαζί με τους Πολ Πογκμπά, Ραχίμ Στέρλινγκ, Αντουάν Γκριεζμάν, Ρομέλου Λουκάκου και Χάμες Ροδρίγκες μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».

(Πηγή: Statathlon)

Κανείς από τους παραπάνω δεν ήταν προφανώς άγνωστος ή… τυχαίος, πριν εμφανιστεί στο Μουντιάλ, κάτι που αποδεικνύουν και οι αριθμοί τους τη σεζόν πριν τη διοργάνωση.

(Πηγή: Statathlon)

Ο Στέρλινγκ και ο Γκριεζμάν είδαν τις συμμετοχές τους να αυξάνονται και να διατηρούνται σταθερά υψηλότερα, κατά τις σεζόν που ακολούθησαν την παρουσία τους στη Βραζιλία. Αντίθετα, ο εξαιρετικός με την Κολομβία Ροδρίγκες δεν έπαιξε ποτέ σε περισσότερα από 40 παιχνίδια, ενώ ο Γκέτσε αποτελεί ιδιότυπη περίπτωση, λόγω του σοβαρότατου προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε με τον μεταβολισμό του και το οποίο τον άφησε για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός δράσης.

(Πηγή: Statathlon)

Αναφορικά με τις ασίστ, ο Στέρλινγκ, ο Γκριεζμάν και ο Λουκάκου βελτίωσαν τους αριθμούς τους στα παιχνίδια τους μετά το Μουντιάλ. Εξαίρεση αποτελεί ο Γερμανός για τον προφανή λόγο.

(Πηγή: Statathlon)

Οι δύο μόνο παίκτες που πέτυχαν περισσότερα από 20 γκολ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων σεζόν είναι ο Γκριεζμάν και ο Λουκάκου, ενώ οι Πογκμπά και Στέρλινγκ σημείωσαν κατά μέσο όρο 9-11 γκολ ανά χρονιά. Ο Άγγλος μάλιστα πέτυχε 23 πέρυσι, φτάνοντας το «ταβάνι» του ως τώρα στην καριέρα του.

(Πηγή: Statathlon)

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 κατά μέσο όρο οι Στέρλινγκ, Γκριεζμάν και Λουκάκου έπαιξαν πολύ περισσότερο με τους συλλόγους τους συγκριτικά με την προηγούμενη «εποχή». Αντίθετα, Ροδρίγκες, Πογκμπά και φυσικά ο Γκέτσε δεν βρήκαν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής.πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

(Πηγή: Statathlon)

Τέλος, σε γενικές γραμμές όλοι οι παίκτες αύξησαν την αξία τους μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ξανά με εξαίρεση τον Γκέτσε. Ειδικά ο Στέρλινγκ και ο Γκριεζμάν σημείωσαν «έκρηξη», με τον Άγγλο να ξεκινάει από τα 12.5 εκατ. ευρώ και να φτάνει στα 90 σήμερα και τον Γάλλο από τα 20 στα 100!

2018 ΡΩΣΙΑ

Από το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο που μόλις ολοκληρώθηκε στη Ρωσία, στην κατηγορία των «εκκολαπτόμενων αστεριών» μπαίνουν οι Εμπαπέ, Λοσάνο, Ζεσούς, Παβάρ, Ασένσιο, Ντέλε Άλι.

(Πηγή: Statathlon)

Ουδόλως άγνωστοι βέβαια στο ευρύ κοινό, αλλά ανήκουν στα ηλικιακά όρια που τέθηκαν για τη συγκρότηση της έρευνας. Ο καθένας απ’ αυτούς αποτελεί ήδη βασικό στέλεχος στον σύλλογό του, με την πορεία τους να είναι ανοδική τα τελευταία χρόνια, όταν κι έκαναν το «ξεπέταγμά» τους.

(Πηγή: Statathlon)

Ο Εμπαπέ, ο Παβάρ και ο Ασένσιο παίζουν συνεχώς περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ο Λοσάνο, αν και μέτρησε 47 εμφανίσεις τη σεζόν 2015-2016, αγωνίστηκε μόνο σε 34 παιχνίδια με PSV κατά την τελευταία σεζόν.

(Πηγή: Statathlon)

Σχετικά με τις ασίστ, ο Γάλλος σούπερ-σταρ της Παρί αύξησε δραματικά τους αριθμούς του στα τελευταία δυο χρόνια, φτάνοντας από τις 2 τη σεζόν 2015-2016 στις 14 (2016/17) και στις 16 (2017/18). Ο Ντέλε Άλι επίσης βελτιώθηκε σημαντικά, πηγαίνοντας από τις 11 στις 13 και στις 17 αντίστοιχα. Μικρή η βελτίωση του Ζεσούς, μάλλον λόγω της θέσης του ως στράικερ, ενώ στους άλλους παρατηρήθηκε μείωση.

(Πηγή: Statathlon)

Οι μόνοι παίκτες που αύξησαν σταθερά τον αριθμό των γκολ τους στις δύο τελευταίες σεζόν είναι ο Λοσάνο και ο Ασένσιο. Τα στατιστικά του Εμπαπέ, που σημείωσε 26 γκολ τη σεζόν 2016-2017, έπεσαν ελαφρώς την επόμενη, (21).

(Πηγή: Statathlon)

Ο Εμπαπέ και ο Παβάρ είναι οι μόνοι δύο παίκτες που κατάφεραν να παίξουν περισσότερα λεπτά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων σεζόν. Αντίθετα, ο Λοσάνο είδε τα λεπτά του να μειώνονται (3.884<2.980<2.767).

(Πηγή: Statathlon)

Αναμενόμενα κι αυτονόητα, όλοι είδαν την τιμή τους να «εκτοξεύεται», ειδικά των Εμπαπέ και Ντέλε Άλι, που ξεχωρίζουν με τα κατορθώματά τους σε Ligue 1 και Premier League. Συνολικά και για τους έξι τα ποσά που προβλέπεται πως θα χρειαστεί να καταβληθούν στο μέλλον από τους επίδοξους αγοραστές είναι μεγαλύτερη.

Για την ιστορία, οι νικητές του βραβείου FIFA Best Young Player που δίνεται στο τέλος ενός Μουντιάλ, είναι οι Μίλερ (2010) και Πογκμπά (2014). Φέτος ήταν ο Εμπαπέ, που οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση της δεύτερης κούπας της στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Διαβάστε την πρωτότυπη έρευνα εδώ: The World Cup is the best stage for young rising stars