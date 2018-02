Ανάλυση: Ποιος θα κερδίσει τη Serie A; (graphs)

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να παίξει μια ομάδα, ειδικά σε επτά σεζόν, ποικίλλει σε πολλές περιπτώσεις, όμως σύλλογοι με συνέχεια και τακτικό πλάνο που δεν επηρεάζεται, όντας «πυξίδα» για μεταγραφές, επιλογή προπονητών και οριοθέτηση στόχων έχουν ένα μοτίβο πάνω στο οποίο κινούνται.

Η παρακάτω έρευνα παίρνει την αφορμή από τη «μάχη» μέχρις εσχάτων για το πρωτάθλημα στη Serie A μεταξύ Νάπολι και Γιουβέντους, χρησιμοποιεί τα δεδομένα των τελευταίων επτά σεζόν αναφορικά με τα σχήματα που παρουσιάστηκαν στον αγωνιστικό χώρο σε 266 αγώνες για κάθε ομάδα και παρουσιάζει τα δεδομένα. Σημειώνεται πως ελήφθησαν υπόψιν μόνο τα συστήματα με τα οποία παρατάχθηκαν στην αρχή κάθε αγώνα οι ομάδες και όχι οι αλλαγές ή οι προσαρμογές που έγιναν από τους προπονητές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Τέλος, αναφορικά με την προσομοίωση για τημ τρέχουσα σεζόν, αυτή βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα που οι δύο αυτές ομάδες είχαν στο διάστημα που εξετάστηκε κι από κει εξάγονται και οι πιθανότητες. Για παράδειγμα, αν η Νάπολι δεν σκόραρε σε κανένα παιχνίδι της στα προηγούμενα επτά χρόνια κέρδισε 5 γκολ απέναντι σε αντίπαλο που έπαιξε με 4-5-1, τότε οι πιθανότητες να το κάνει φέτος θεωρούνται μηδενικές.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΚΟΛ

Το πρώτο γράφημα εξετάζει τα γκολ που πετυχαίνουν Νάπολι και Γιουβέντους απέναντι σε αντιπάλους, ανάλογα με το σχήμα που αντιμετωπίζουν και την αποτελεσματικότητα απέναντι σε κάθε σύστημα.

Οπως φαίνεται, η Νάπολι έχει σκοράρει περισσότερα γκολ κατά μέσο όρο, όταν παίζει με ομάδες που αγωνίζονται με 4-4-2, 4-5-1 και 4-3-3. Από την πλευρά της, η Γιουβέντους σημείωσε αρκετά περισσότερα τέρματα εναντίον του 3-4-3 και κατά δεύτερο λόγο απέναντι στο 5-4-1.

Οι πιο βολικές καταστάσεις διαμορφώνονται για τους Ναπολιτάνους όταν ο αντίπαλος επιλέγει το 5-4-1 (2,24 γκολ μ.ο, 47 σε 21 αγώνες), ενώ μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισαν όταν κλήθηκαν να φτάσουν στην «πηγή» με τον αντίπαλο να επιλέγει το 4-5-1 (1,63 γκολ μ.ο, 129 γκολ σε 79 αγώνες).

Από την πλευρά τους, οι «μπιανκονέρι»ν απέδωσαν εξαιρετικά κόντρα σε σύστημα 3-5-2 (2,33 γκολ μ.ο, 28 γκολ σε 12 αγώνες), αντίθετα με τις φορές που αντιμετώπισαν το 4-5-1, όπως και οι «παρτενοπέι», όταν και πέτυχαν εμφανώς χειρότερα αποτελέσματα (1,40 γκολ μ.ο, 108 γκολ σε 78 αγώνες).

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του τρόπου που επιλέγουν να παίξουν οι αντίπαλοι και της ευπάθειας της άμυνας των δυο διεκδικητών του φετινού τίτλου.

Σύμφωνα με το γράφημα, η Νάπολι δέχθηκε περισσότερα τέρματα κατά μέσο όρο, όταν οι αντίπαλες ομάδες επέλεξαν να αγωνιστούν με 4-4-2 και 5-4-1. Συγκεκριμένα, απέναντι σε 5-4-1 δέχθηκε 0,86 γκολ ανά αγώνα.

Η Γιούβε ήταν πολύ πιο αποτελεσματική παίζοντας εναντίον σχηματισμών 4-4-2 (0.7 γκολ μ.ο) και 4-3-3 (0.63 γκολ μ.ο), κάτι που δεν ίσχυσε όταν ο αντίπαλος τη «χτύπησε» παίζοντας με 3-4-3 (1.23 γκολ μ.ο), 3-5-2 (1 γκολ μ.ο) και 5-4-1 (1.03 γκολ μ.ο).

Η Γιουβέντους ήταν πολύ πιο αποτελεσματική όταν οι αθλητές της έπαιζαν με 4-5-1 με μόνο 0,48 γκολ κατά μέσο όρο (37 γκολ σε 77 αγώνες). Ωστόσο, όταν οι αντίπαλοι επιτέθηκαν με τη χρήση 3-4-3, η ομάδα δέχτηκε κατά μέσο όρο 1,23 γκολ (16 γκολ σε 13 αγώνες).

Συνολικά βέβαια, είναι αξιοσημείωτες οι εμφανώς καλύτερες αμυντικές επιδόσεις των Τορινέζων σε όλα αυτά τα χρόνια, που κατά κοινή παραδοχή αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν όλες οι επιτυχίες της ομάδας του Αντόνιο Κόντε (2011-2014) και Μαξ Αλέγκρι (2014-σήμερα) σε Ιταλία και Ευρώπη.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ ΦΕΤΟΣ;

Μάντεις δεν είμαστε, ούτε οι προβλέψεις γίνονται εν είδει… φλυτζανιού! Απλά, με δεδομένα όσα έχουν προηγηθεί, μπορεί κανείς να εκτιμήσει τις σχετικές πιθανότητες για την ομάδα που θα κόψει πρώτη το «νήμα» σε έναν συγκλονιστικό «μαραθώνιο», όπως είναι ο φετινός στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικοί κώδικες, ένας για κάθε ομάδα, που «έτρεξαν» όλη τη φετινή σεζόν (38 αγώνες), επιλέγοντας με βάση τη συχνότητα ως τώρα και το σύστημα που θα επιλέξει στους επαπομείναντες αγώνες ο κάθε αντίπαλος της Νάπολι και της Γιουβέντους. Μια απλή σύγκριση των σκορ υπέρ και κατά «έκρινε» και το αποτέλεσμα κάθε παιχνιδιού, ενώ, μετά το τέλος της σεζόν, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, με τον κώδικα να τρέχει τους 38 αγώνες 1.000.000 φορές, ώστε για να αυξήσει την ακρίβεια της διαδικασίας προσομοίωσης. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποίησε ο ερευνητής ήταν η Python.

Για τη Νάπολι, στο τέλος της σεζόν προβλέπεται πως θα συγκεντρώσει περίπου 73 πόντους (73.45), ενώ η Γιουβέντους θα φτάσει στους 85 πόντοι (84,85). Ετσι, με βάση αυτά τα στοιχεία, πρωταθλήτρια για τη σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες θα είναι η «Γηραιά Κυρία», με 12 βαθμούς περισσότερους, ενώ σήμερα, μετά από 25 αγώνες, υπολείπεται ενός των «παρτενοπέι», που οδηγούν την κούρσα!

H έρευνα παρήγαγε σημαντικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους δύο κύριους ανταγωνιστές για το φετινό τίτλο πρωταθλήματος της Serie A. Η προσομοίωση έδειξε ότι η Νάπολι αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες απέναντι σε διαφορετικά συστήματα, σε σύγκριση με εκείνη του Αλέγκρι, που μοιάζει πιο συνεπής ανεξάρτητα του αντιπάλου και των πιθανών σχηματισμών.

Φυσικά, όλα αυτά μένει να αποδειχθούν και στην πράξη, όπου οι Ναπολιτάνοι φτάνουν κοντά στο «όνειρο», που παραμένει απατηλό από την εποχή του Μαραντόνα.