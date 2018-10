Top25: O Χόλις Τόμπσον έχει το χειρότερο ποσοστό νικών στην ιστορία του ΝΒΑ (vid)

Τεράστιος είναι ο αριθμός των παικτών που κάποια στιγμή στην ζωή τους δοκίμασαν την πρόκληση του ΝΒΑ. Είναι σίγουρο βέβαια ότι η πίεση του «μαγικού» κόσμου δεν είναι για όλους και αρκετοί δεν έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις από το πέρασμα τους αυτό. Το «HoopHype» έψαξε και βρήκε τους 25 παίκτες με το χειρότερο ποσοστό νικών, με μίνιμουμ τους 250 αγώνες στο ΝΒΑ. Μέσα σε αυτή την λίστα βρίσκουμε αρκετούς παλιούς γνώριμους μας από το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ την... πρωτιά έχει ο περσινός παίκτης του Ολυμπιακού Χόλις Τόμπσον, που πέρασε και δεν ακούμπησε στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά η λίστα όπως την δημοσίευσε το Αμερικάνικο Μέσο:

25. Τέρι Ντεχέρ - 31.59%

Ο 47χρονος πλέον πρώην ΝΒΑer, Τέρι Ντεχέρ, αγωνίστηκε από το 1993 μέχρι και το 1999 στο ΝΒΑ και συγκεκριμένα σε Κλίπερς, Κινγκς και Γκρίζλις και έχει ποσοστό νικών που φτάνει στο 31.59% με ρεκόρ 127 – 275.

24. Σεμπάστιαν Τέλφερ - 31.56%

Η αλήθεια είναι ότι το... ταξίδι του Τέλφερ στο ΝΒΑ δεν το λες μικρό. Επιλέχθηκε το 2004 από τους Μπλέιζερς στο Νο.13 του ντραφτ και από εκεί κατάφερε και έκανε το όνειρο του πραγματικότητα, αλλάζοντας αρκετές ομάδες. Με ποσοστό 31.56% και ρεκόρ 178 – 386 ο Τέλφερ βρίσκεται στην 24η θέση με το χειρότερο ποσοστό νικών.

23. Ντέιβ Μπαντ - 31.53%

Ο 79χρονος πλέον Ντέιβ Μπαντ αγωνίστηκε για 5 χρόνια (1960 – 1965) στους Νικς και με την φανέλα τους δεν τα κατάφερε ιδιαίτερα καλά, αφού βρίσκει θέση σε αυτή την λίστα. Το ποσοστό του φτάνει στο 31.53% (111-241) και βρίσκεται στην 23η θέση.

22. Τζόρνταν Κλάρκσον - 31.23%

O παίκτης των Καβαλίερς πλέον, αφού αποχώρησε από τους Λέικερς και θα... βγάζει το ψωμί του στο Κλίβελαντ, έχει ένα ποσοστό καθόλου τιμητικό για εκείνον. Στα τέσσερα χρόνια που αγωνίζεται ήδη στο ΝΒΑ μετρά 94 νίκες και 207 ήττες με το ποσοστό του να φτάνει στο 31.23%.

21. Φρέντι Μπόιντ - 31.19%

O 68χρονος πρώην ΝΒΑer, Φρέντι Μπόιντ, αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στους Σίξερς και για άλλα δύο στους Τζαζ με το ρεκόρ του στον μαγικό κόσμο να είναι 102 – 225 και αυτό να μεταφράζεται σε ποσοστό νικών 31.19%.

20. Σκοτ Λόιντ - 31.08%

O Σκοτ Λόιντ, που σήμερα είναι 65 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στο ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι Μπακς το 1976 και έπαιξε σε Σαν Ντιέγκο Κλίπερς, Σικάγο Μπουλς και Ντάλας Μάβερικς μέχρι και το 1982. Σε αυτά του τα χρόνια καριέρας είχε 115 νίκες και 255 ήττες με το ποσοστό του να φτάνει στο 31.08%.

19. Κεν Μπάνιστερ - 30.83%

Ο γεννημένος στην Βαλτιμόρη και πλέον 58χρονος παίκτης, Κεν Μπάνιστερ, είχε πλούσια καριέρα στο μπάσκετ, ενώ είχε αλλάξει αρκετές ομάδες στην καριέρα του, με αρκετές να είναι στην Ευρώπη. Όσο έπαιξε στο ΝΒΑ πάντως το ποσοστό δεν ήταν και το καλύτερο αφού φτάνει στο 30.83% με 78 νίκες και 175 ήττες.

18. Ντόνι Μπούτσερ - 30.66%

O Ντόνι Μπούτσερ γεννήθηκε το 1936 και πέθανε το 2012 και αγωνίστηκε στο ΝΒΑ. Από το 1961 μέχρι το 1963 αγωνίστηκε με την φανέλα των Νικς, ενώ τρία χρόνια τα πέρασε στους Πίστονς. Το ποσοστό του σε νίκες φτάνει το 30.66% με ρεκόρ 84 – 190.

17. Πολ Χόφμαν - 30%

Για το νούμερο 17 της λίστας πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πολλά χρόνια πίσω και συγκεκριμένα να τον πάμε στο 1947, όπου ο Πολ Χόφμαν αγωνίστηκε με τους Βάλτιμορ Μπούλετς και αργότερα με τους Νικς και τους Ουόριορς, πριν σταματήσει το μπάσκετ το 1955.

Με ποσοστό στο 30% και ρεκόρ 81 – 189 είναι στην 17η θέση της σχετικής λίστας.

16. Μάρκους Λίμπερτι - 29.59%

Στο νούμερο 16 βρίσκουμε ένα... γνωστό μας πρόσωπο, αφού ο Μάρκους Λίμπερτι αγωνίστηκε με την φανέλα της ΑΕΚ την σεζόν 1995/96. Πριν έρθει στα... μέρη μας είχε προλάβει να παίξει στο ΝΒΑ, όχι με μεγάλη επιτυχία αν κρίνουμε από την θέση του σε αυτή την λίστα. Ο Λίμπερτι έχει ρεκόρ 79 – 188 και το ποσοστό του φτάνει στο 29.59%.

15. Τέρι Ντέιβις - 29.58%

Ακόμα ένας παίκτης που κατάφερε και έκανε το όνειρο του πραγματικότητα και αγωνίστηκε στο ΝΒΑ. Πέρασε από τους Χιτ (1989), Μάβερικς, Ουίζαρντς και Νάγκετς, αλλά το ποσοστό του φτάνει στο 29.58% με ρεκόρ 142 – 338 με τον αριθμό των ηττών να είναι αρκετά υψηλός.

14. Τζεφ Χιούστον - 29.23%

Ο Τζεφ Χιούστον, πλέον 60 χρονών, έχει γράψει την δική του ιστορία στο ΝΒΑ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1979από τους Νικς, ακολούθησε μια γεμάτη διαδρομή με πολλές και διαφορετικές ομάδες μέχρι και το 1980 όπου σταμάτησε. Ο Χιούστον μέτρησε στην καριέρα του 145 νίκες και 351 ήττες με το σχετικό ποσοστό να είναι 29.23%.

13. Νταγκ Ουέστ - 28.85%

Ο Νταγκ Ουέστ έγραψε ιστορία με την φανέλα των Τίμπεργουλβς, με τους οποίους πέρασε 10 χρόνια της καριέρας του, ενώ έκλεισε την καριέρα του στο ΝΒΑ με τους Βανκούβερ Γκρίζλις. Στα ματς που αγωνίστηκε μέτρησε 195 νίκες και 481 ήττες με το ποσοστό του να φτάνει στο 28.85%.

12. Αλ Θόρντον - 28.72%

O 34χρονος έγινε ντραφτ στο ΝΒΑ το 2007, στην 14η θέση, τα πήγε αρκετά καλά στην αρχή της καριέρα του, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει και πλέον βγάζει το ψωμί του στην Κίνα. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Κλίπερς και πέρασε από Ουίζαρντς και Ουόριορς. Το ποσοστό του δεν το λες και καλό, αφού φτάνει στο 28.72% και μετρά ρεκόρ 85 – 211.

11. Κλαρκ Κέλογκ - 28.46%

Τα χρόνια προβλήματα στα πόδια του δεν τον άφησαν να κάνει μεγάλη καριέρα στο μπάσκετ. Ο Κέλογκ αγωνίστηκε μόνο για τέσσερις χρονιές στους Πέισερς (1982/86) και σε αυτές είχε 28.46% ποσοστό νικών και ρεκόρ 74 – 186.

10. Νικ Στάουσκας - 28.9%

O Νικ Στάουσκας, φέτος άλλαξε φανέλα και θα αγωνίζεται με εκείνη των Μπλέιζερς, αφήνοντας πίσω του την σεζόν με τους Νετς. Έχει περάσει και από Σίξερς και Κινγκς, που ήταν και εκείνοι που τον πίστεψαν και τον επέλεξαν στο Νο. 8 του ντραφτ του 2014, χωρίς όμως να κάνει κάπου την διαφορά. Είναι ο παίκτης που ανοίγει την τελική δεκάδα της σχετικής λίστας με ρεκόρ 75 – 192 και ποσοστό 28.9%.

09. Λι Μέιμπερι - 28.02%

O 48χρονος σήμερα Μέιμπερι, είχε μικρή, αλλά αμερικάνικη καριέρα στο μπάσκετ. Έπαιξε για τέσσερα χρόνια στους Μπακς (1992/96) και από εκεί για άλλα τρία στους Βανκούβερ Γκρίζλις (1996/99) πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Σε αυτά τα χρόνια είχε 139 νίκες και 357 με το σχετικό ποσοστό αν είναι στο 28.02%.

08. Ράντι Ουάιτ - 27.76%

Άλλος ένας παλιός γνώριμος μας. Ο Ράντι Ουάιτ που το 1994 τον είδαμε με την φανέλα του Περιστερίου, ενώ το 1999 έπαιξε και με το Άρη βρίσκει θέση σε αυτή την λίστα. Το πέρασμα του από το ΝΒΑ δεν ήταν και το πιο πετυχημένο από θέμα νικών, αφού μέτρησε 78 μόλις νίκες και 203 ήττες, γεγονός που μεταφράζεται σε 27.76%.

07. Ντιόντε Γκριν - 27.67%

O Ντιόντε Γκιν που πλέον βγάζει το ψωμί του στον Λίβανο, βρίσκει με την σειρά του θέση σε αυτή την λίστα, με την τετραετία του στους Κινγκς. Έχει 70 νίκες και 183 ήττες, το ποσοστό είναι 27.67% και βρίσκεται στην 7η θέση της όχι και τόσο... τιμητικής κατάταξης.

06. Μάρκους Φάιζερ - 26.99%

O Μάρκους Φίζερ, που πλέον είναι 40 ετών, έχει γεμάτο βιογραφικό. Τα χρόνια που πέρασε στο ΝΒΑ πάντως δεν τα λες και πετυχημένα, σύμφωνα πάντα με το πσοσοτό νικών και ηττών. Αγωνίστηκε για μια τετραετία στους Σικάγο Μπουλς και μια χρονιά στους Μπακς, πέρασε από Χόρνετς με τελικό απολογισμό 78 νίκες, 211 ήττες και 26.99% σε ποσοστό.

05. Τέλις Φρανκ - 26.89%

Ο 53χρονος πρώην ΝΒΑer έγραψε την δικιά του ιστορία στον χώρο του μπάσκετ, άλλαξε πολλές ομάδες, αλλά το πέρασμα του από το ΝΒΑ δεν έχει αφήσει θετικό απολογισμό. Έπαιξε σε Ουόριορς, Μαϊάμι Χιτ και Τίμπεργουλβς και μέτρησε ρεκόρ 71-193 με ποσοστό 26.89%.

04. Τάιρον Νέσμπι - 25.88%

O εντυπωσιακός Τάιρον Νέσμπι, που τον απολαύσαμε την σεζόν 2002/03 στην Ολύμπια Λάρισας και μάλιστα κέρδισε και τον διαγωνισμό καρφωμάτων, κατέχει την θέση σε αυτή την λίστα. Τα τρία χρόνια που πέρασε σε Κλίπερς και Ουίζαρντς δεν αφήνουν πίσω θετικό απολογισμό και με ποσοστό 25.88% και τελικό ρεκόρ 66 – 189 μάλλον δεν θα έχει θετικές αναμνήσεις από τον μαγικό κόσμο.

03. Νταγκ Σμιθ - 23.65%

O Νταγκ Σμιθ είναι ο παίκτης που κατέχει την τρίτη θέση στην... τελική τριάδα της λίστας. Από το 1991 μέχρι και το 1996 βρέθηκε στο ΝΒΑ, σε Μάβερικς και Σέλτικς, αλλά το... τελικό σκορ δεν έχει θετικό πρόσημο. Μετρά 70 νίκες και 226 ήττες, το ποσοστό είναι 23.65% και ο απολογισμός σίγουρα δεν έχει θετικό πρόσημο.

02. Μπράιντ Ρίβς - 22.03%

Με εκείνα και με τούτα φτάσαμε στο Νο.2 της τελικής λίστας. Εκεί βρίσκουμε τον Μπράιντ Ριβς που όλη του η καριέρα είναι 6 χρόνων, όπου από το 1995 μέχρι και το 2001 αγωνίστηκε στους Βανκούβερ Γκρίζλις. Βέβαια, θετικό δεν μπορείς να πεις το τελικό πρόσημο της καριέρας του, αφού μέτρα 87 νίκες και 308 ήττες με ποσοστό 22.03%.

01. Χόλις Τόμπσον - 20%

Στην κορυφή αυτής της όχι και τόσο τιμητικής λίστας βρίσκουμε ένα αρκετά γνωστό μας πρόσωπο. Ο Χόλις Τόμπσον, ο παίκτης που επέλεξε την περσινή σεζόν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος για τον Ολυμπιακό, έχει γράψει την δική του ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ, αλλά μάλλον όχι με καλά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός σουτέρ έπαιξε σε Σίξερς και Πέλικανς, αλλά το αποτέλεσμα είναι να πανηγυρίσει μόλις 53 φορές και να φύγει ηττημένος 212 με το ποσοστό νικών του στο ΝΒΑ να μεταφράζεται στο... φτωχό 20%. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι την τετραετία που φόρεσε την φανέλα της ομάδας της Φιλάδέλφια (2013/17), οι Σίξερς είχαν... βάλει στην ζωή τους το tanking και πήγαιναν από την μία ήττα στην άλλη, με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στο ντραφτ.

