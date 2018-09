Όλες οι λεπτομέρειες για το... άρρωστο περιβάλλον των Μάβερικς (vids)

Κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα, αλλά όλα όσα γινόντουσαν επί σειρά ετών πίσω από έναν κολοσσό, όπως είναι μια ομάδα του ΝΒΑ και συγκεκριμένα των Ντάλας Μάβερικς, προκαλούν αν μη τι άλλο αποτροπιασμό.

Το «SI» είναι το Μέσο που με την έρευνα του έκανε γνωστό το θέμα και πλέον με τις αποκλειστικές του αποκαλύψεις φέρνει στο φως λεπτομέρειες με το όσα περνούσαν οι γυναίκες εργαζόμενες επί σειρά ετών. Πλέον και με έρευνα από άλλη ανεξάρτητη αρχή αποδείχτηκε ότι η έρευνα ήταν σωστή.

Το ροζ σκάνδαλο ξέσπασε τον περασμένο Φεβρουάριο και είχε ως πρωταγωνιστή τον Άσερι, εκτελεστικό διευθυντή της ομάδας από το 1997 έως και το 2015, που παρενοχλούσε σεξουαλικά υπαλλήλους επί σειρά ετών. Για πολλά χρόνια ο συγκεκριμένος θεωρούνταν βασικός συνεργάτης του Μαρκ Κιούμπαν, προσωπικός φίλος του πρώην κομισάριου του ΝΒΑ, Ντέιβιντ Στερν και ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της λίγκας.

Όπως αποκαλύφθηκε επί σειρά ετών γινόντουσαν καταγγελίες για τον οργανισμό και με κάποιο τρόπο καλύπτονταν, ενώ μπλεγμένα φαίνεται πως ήταν και άλλα ισχυρά στελέχη του οργανισμού.

Μπορεί μετά απ' όλα όσα έγιναν οι Μάβερικς και γενικά το ΝΒΑ να έχουν μπει σε μια νέα εποχή, αλλά οι αποκαλύψεις ακόμα συγκλονίζουν.

«Πρώτα απ' όλα χρωστάω μια συγγνώμη σε όλες τις γυναίκες που το πέρασαν αυτό. Στις γυναίκες που τις παρενόχλησαν. Και όχι μόνο σε αυτές, αλλά και στις οικογένειες τους. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ένα περιστατικό και τέλος. Μένει με τους ανθρώπους και μένει και στις οικογένειες τους. Λυπάμαι που δεν το είδα».

"I’m just sorry I didn’t see it. I’m just sorry I didn’t recognize it. And I just hope that out of this, we’ll be better."

