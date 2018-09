Μπλατ vs ΛεΜπρον: Η πιο άδικη απόλυση στην ιστορία του ΝΒΑ! (pics & vid)

Ο Ντέιβιντ Μπλατ είναι από τα μέσα καλοκαιριού ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν την πιο εντυπωσιακή κίνηση της νέας περιόδου.

Κατάφεραν με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις να κάνουν την καλύτερη δυνατή κίνηση και υπέγραψαν έναν από τους κορυφαίους προπονητές, ο οποίος έχει καταφέρει τα πάντα στην Ευρώπη και μπορεί να υπερηφανεύεται ότι το βιογραφικό του κοσμεί το πέρασμα του από το ΝΒΑ, ως head-coach των Καβαλίερς και προπονητής του ΛεΜπρον Τζέιμς.

Δεν το κρύβει, άλλωστε, ότι ακόμα και φέτος το καλοκαίρι έψαξε την επιστροφή του στον «μαγικό» κόσμο, αλλά τελικά επέλεξε να χτίσει το μέλλον του Ολυμπιακού και να επιστρέψει στην Euroleague με μια ομάδα πρωταγωνίστρια.

Η θητεία του στο ΝΒΑ μπορεί να γέμισε τον Μπλατ εμπειρίες και προκλήσεις, μπορεί να έληξε κάπως άδοξα, σίγουρα πάντως, δεν μπορείς να χαρακτηριστεί ως αδιάφορη.

Ξαφνικά και αναπάντεχα ο Μπλατ απολύθηκε, τα σχόλια για την σχέση του με τον ΛεΜπρον ήταν πάρα πολλά και το «μελάνι» που σπαταλήθηκε ακόμα περισσότερο. Το gazzetta.gr θυμάται ίσως την πιο άδικη απόλυση στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ήταν 20 Ιουνίου του 2014, όταν οι Καβαλίερς προσέλαβαν τον Ντέιβιντ Μπλατ για να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας τους. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την Μακάμπι και τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της Eurolague, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού επέλεξε να δοκιμάσει την τύχη του στην απέναντι πλευρά του και συγκεκριμένα σε έναν πάγκο από τους κορυφαίους της λίγκας.

Μερικούς μήνες μετά και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2015 και με τους Καβαλίερς να τα πηγαίνουν εξαιρετικά, ο Μπλατ πήρε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της Ανατολής για τον μήνα Μάρτιο με τις νίκες να διαδέχονται η μία την άλλη και το τέλος, να τους βρίσκει στην κορυφή της Περιφέρειας.

Εκτός από συνεχόμενες νίκες, οι Καβαλίερς ισοφάρισαν το τρίτο καλύτερο ρεκόρ με περισσότερες νίκες με 16 κερδισμένα παιχνίδια (19 Ιανουαρίου – 29 Μαρτίου), ενώ την περίοδο που ο Αμερικανόϊσραηλινός τεχνικός ήταν στον πάγκο τους, ήταν πρώτοι στην Ανατολή με ρεκόρ 53 – 29 και με ποσοστό νικών στο 63.9%, ο Μπλατ έγραψε ιστορία, αφού αυτό ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία της ομάδας.

Οι «ιππότες» λοιπόν, έφτασαν στους τελικούς με τον απόφοιτο του φημισμένου Πρίνστον στο τιμόνι τους και μαζί με τον Στιβ Κερ των Ουόριορς, έγιναν οι πρώτοι "rookies" που φτάνουν τις ομάδες τους στους τελικούς. Τελικά, η ομάδα του Κλίβελαντ (ας όψεται και ο τραυματισμός του Καϊρί Ίρβινγκ) δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, αλλά η εξαιρετική δουλειά του Μπλατ είχε κάνει αίσθηση.

Τα πράγματα την επόμενη σεζόν, πάντως δεν θα ήταν ίδια. Παρόλο που οι Καβαλίερς συνέχισαν να έχουν πολύ καλό ρεκόρ και να είναι πρώτοι στην Περιφέρεια, στις 22 Ιανουαρίου αποφάσισαν να απολύσουν τον Μπλατ και να ανοίξουν μια τεράστια συζήτηση στην «κοινωνία» του ΝΒΑ.

Πολλά ακούστηκαν, ακόμα περισσότερα γράφτηκαν και οι πρωταγωνιστές, μα κυρίως ο ίδιος ο Ντέϊβιντ Μπλατ ακόμα έχουν μείνει με την απορία για το τι τελικά συνέβη...

Η ΠΙΟ ΑΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι Αμερικάνοι και τα δημοσιεύματα δεν χαρίστηκαν ούτε στον νυν τεχνικό του Ολυμπιακού, ούτε στον ΛεΜπρον Τζέιμς που κατηγορήθηκε για την αποπομπή του τότε προπονητή του. Τα Μέσα ανέλυσαν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και οι φήμες ήταν πολλές.

Με τον Μπλατ να έχει αλλάξει την εικόνα των Καβαλίερς, να τους έχει οδηγήσει μέχρι τους τελικούς, αλλά και στην κορυφή της βαθμολογίας, οι τίτλοι τέλους της συνεργασίας μπορεί να... ακούστηκαν ξαφνικοί και κυρίως το timing να σόκαρε άπαντες, αλλά όπως φαίνεται, δεν ήταν.

Πολύ απλά γιατί ο Μπλατ δεν δέθηκε ποτέ με τον οργανισμό και κυρίως δεν στηρίχθηκε ποτέ ουσιαστικά από αυτόν.

Αυτό που απασχόλησε τον πολύ κόσμο, όμως, ήταν κυρίως η σχέση του με τον μεγάλο αστέρα της ομάδας και του ΝΒΑ, τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε, το πρώτο... καρφί στο "φέρετρο" της καριέρας του Μπλατ στο Κλίβελαντ, ήταν η επιστροφή του «Βασιλιά» το 2014, μια επιστροφή που ακόμη και οι ίδιοι οι Καβαλίερς δεν περίμεναν και συνέβη μετά την συμφωνία του με τον Αμερικανοϊσραηλινό τεχνικό.

Συγκεκριμένα ο Μπλατ επιλέχθηκε με σκοπό να αναπτύξει τον οργανισμό και να γίνει ο άνθρωπος που θα εξελίξει το νεανικό project του Κλίβελαντ, με άξονα τον Κάιρι Ίρβινγκ και το Νο.1 πικ του 2014, τον Άντριου Ουίγκινς. Αντί γι' αυτό ο ΛεΜπρόν επέστρεψε και υπέγραψαν με την σειρά τους και οι βετεράνοι Τζέι Αρ Σμιθ, Σάμπερτ και Μοζγκόβ, κάτι που ίσως να μην είχε υπολογίσει ο Μπλατ.

Όπως τόνισε άνθρωπος μέσα από την ομάδα στο ESPN και δείχνει ξεκάθαρα τι έγινε, το πρόβλημα ήταν ότι «ο Ντέιβιντ προσλήφθηκε για να εξελίξει μια νεανική ομάδα που θα ήθελε να τον ευχαριστήσει, αλλά κατέληξε να κοουτσάρει βετεράνους και παίκτες που περίμεναν να τους ευχαριστήσει εκείνος».

Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε ήταν η εμπειρία του Μπλατ. Μπορεί στην Ευρώπη να ήταν εξαιρετικά πετυχημένος και να είχε γράψει ιστορία, στο ΝΒΑ όμως για τους παίκτες ήταν ένας προπονητής rookie.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ αποκάλεσε για αστείο «παρθένο» τον Μπλατ μετά την πρώτη του νίκη στο ΝΒΑ, ενώ αυτό ήταν κάτι ενοχλούσε πολύ τον προπονητή του Ολυμπιακού. «Είμαι πρώτος προπονητής 22 χρόνια. Οι άνθρωποι το ξεχνούν αυτό αρκετά εύκολα και νομίζω ότι είναι άδικο. Δεν είμαι νέος και έχω αρκετά χρόνια στην πλάτη για να με αποκαλέσει κάποιος "rookie προπονητή"».

Σε αυτό ήρθε να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι οι παίκτες είχαν περισσότερο σεβασμό για τον Τάιρον Λου, τον βοηθό του Μπλατ, επειδή ήταν πρώην παίκτης. Τα Αμερικάνικα Μέσα αναφέρουν ότι ο Λου ήταν εκείνος που διαχειρίζονταν πράγματα που γινόντουσαν στα τάιμ άουτ και ο Μπλατ δεν μπορούσε να διαχειριστεί, ενώ αρκετές φορές ο ΛεΜπρον μιλούσε με τον Λου κατά την διάρκεια των παιχνιδιών για τις αποφάσεις μέσα στο παρκέ.

Εκτός από τα παραπάνω, προϊόντος του χρόνου ήταν ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι ο πρώην ηγέτης του Κλίβελαντ, άρχισε να αποφασίζει ολοένα και περισσότερο για το πως θα παίξει η ομάδα. Άλλωστε ο ΛεΜπρον είχε παραδεχθεί ότι δεν ρωτάει τους προπονητές αν θέλει να αλλάξει κάτι από τους ρόλους στο παρκέ, ενώ αυτό είναι κάτι που έχει φανεί και σε αρκετές περιπτώσεις on camera, όταν δεν είχε διστάσει να διαφωνήσει φανερά με τον προπονητή του.

Όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει ο έγκυρος αρθρογράφος του yahoo.gr, τότε, Adrian Wojnarowski, «κατά την διάρκεια των παιχνιδιών, οι αντίπαλοι παίκτες έβλεπαν συχνά τον ΛεΜπρον να αγνοεί τις οδηγίες του πάγκου, αλλά και άλλους παίκτες να ακολουθούν». Οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν με τους παίκτες της ομάδας να παραπονιούνται δημόσια για τον προπονητή τους, χωρίς να θυμούνται τι είχε γίνει την προηγούμενη σεζόν.

Όταν ο Μπλατ ξεκίνησε να δουλεύει με τους Καβαλίερς και άρχισε να κερδίζει, κέρδισε μαζί και την εμπιστοσύνη των παικτών. Υπήρχαν παίκτες που του γύρισαν την πλάτη, ενώ από την πορεία τους την περασμένη σεζόν, κέρδισαν τεράστια ποσά για τα συμβόλαια τους. Όλα αυτά άλλαξαν με την έλευση του ΛεΜπρον.

Οι μαρτυρίες λένε ότι ο «Βασιλιάς» αγνοούσε τον προπονητή του, καλούσε μόνος του τάιμ άουτ, ενώ έκανε και αλλαγές.

Τελικά με τα πράγματα να έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και μάλιστα μετά από μια εντυπωσιακή νίκη κόντρα στους Κλίπερς, ο general manager των Καβαλίερς, Ντέϊβιντ Γκρίφιν, έπεισε τον ιδιοκτήτη Νταν Γκίλμπερτ και από κοινού πήραν την απόφαση να απολύσουν τον Μπλατ, για να φτιάξουν το κλίμα στα αποδυτήρια, ενώ αναβάθμισαν τον ρόλο του Λου και τον έκαναν πρώτο προπονητή.

Ο ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΠΡΟΝ

Λίγο μετά την απόλυση του Μπλατ και με την κουβέντα για τα όσα έγιναν στους Καβαλίερς να έχει φουντώσει, ο νυν δημοσιογράφος του ESPN σχολίασε, «ο ατζέντης του ΛεΜπρον ποτέ δεν μπήκε στο γραφείο του GM για να απαιτήσει να απολυθεί ο προπονητής. Όλοι μαζί είχαν την ικανότητα να κάνουν την ζωή των υπολοίπων... κόλαση, μέχρι να πετύχουν τον σκοπό τους».

Από την πλευρά του ο ηγέτης των Λέϊκερς, πλέον, είχε τονίσει: «Ξαφνιάστηκα από την απόφαση. Δεν είναι ωραίο αυτό που έγινε. Ως ομάδα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα, σε αυτό που είναι μπροστά μας, στον προπονητή που έχουμε τώρα και στο πως θα βελτιωθούμε. Ο GM έχει δίκιο σε όσα είπε. Μας αρέσει ή όχι η απόφαση πρέπει να την σεβαστούμε και ως επαγγελματίες πρέπει να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια. Δεν με νοιάζει αν κάποιοι λένε ότι η ομάδα παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τα δικά μου θέλω. Έμαθα την απόλυση Μπλατ, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι παίκτες, όταν μας το ανακοίνωσε ο GM. Δεν μπορώ να σκέφτομαι και να ανησυχώ για το τι πιστεύουν οι άλλοι, για το τι επηρεάζω και τι όχι. Έχω σταματήσει να το κάνω αυτό εδώ και καιρό».

Από την πλευρά του ο Ντέιβιντ Γκρίφιν, ο GM των Καβαλίερς, πήρε και εκείνος θέση για ένα θέμα που πήρε μεγάλες διαστάσεις, όντας ξεκάθαρος.

«Ο ΛεΜπρον δεν 'τρέχει' αυτό τον οργανισμό. Ο ΛεΜπρον νοιάζεται και δουλεύει γι΄ αυτόν τον οργανισμό. Αυτό όμως που έχει βγει προς τα έξω, ότι με κάποιον τρόπο παίρνουμε οδηγίες από αυτόν, απλά δεν είναι δίκαιο, ούτε για εκείνον, ούτε για εμένα και όσους δουλεύουμε. Μιλάμε με πολλούς παίκτες, ειδικότερα όταν παίρνουμε αποφάσεις που θα αλλάξουν τα αποδυτήρια, το κάνουμε και το έχω παραδεχθεί. Αυτή όμως ήταν μια, για την οποία δεν χρειαζόταν να κάνω καμία ερώτηση. Τους είδα μεταξύ τους για αρκετό καιρό, κάτω από πολλές συνθήκες. Ξέρω ότι κάτι που δεν είναι σωστό φαίνεται και πιστεύω ότι πήραμε την σωστή απόφαση. Είναι πολύ πιθανό να είναι και λάθος, θα το συζητήσουμε και είμαι ανοιχτός στο να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να αρέσει στους παίκτες, απλά πρέπει να σεβαστούν την απόφαση μας».

Οι Καβαλίερς στο τέλος της σεζόν κατέκτησαν το πρωτάθλημα και σίγουρα μερίδιο σε αυτό είχε και ο Ντέιβιντ Μπλατ. Η ομάδα του Κλίβελαντ έστειλε το δαχτυλίδι στον πρώην προπονητή της, με εκείνον αρχικά να μην το δέχεται, αλλά έπειτα από σκέψη άλλαξε την γνώμη του και δέχτηκε κάτι για το οποίο δούλεψε. Ο Ντέιβιντ Μπλατ, μετά το τέλος της συνεργασίας με τους Καβς, θέλησε να παραμείνει στο ΝΒΑ, αλλά δεν τα κατάφερε. Πολλές ομάδες τον ήθελαν, αλλά για βοηθό προπονητή και αυτό ήταν κάτι που δεν το σκεφτόταν καν. Έτσι πήρε την απόφαση και υπέγραψε στην Νταρουσάφακα με ένα τεράστιο συμβόλαιο και αρκετές φιλοδοξίες.

«Όταν επέστρεψα στην Ευρώπη και την Νταρουσάφακα, ένοιωθα κάποια ανασφάλεια και κάπως χαμένος. Πήγα στο ΝΒΑ με μεγάλες προσδοκίες, ήμουν αρκετά πετυχημένος, αλλά η συνεργασία μου τέλειωσε με τον τρόπο που τέλειωσε. Είναι στενάχωρο και απογοητευτικό και σίγουρα πονάει. Πέρασα πέντε μήνες υποφέροντας».

David Blatt on his emotions after he was booted from Cleveland (via @EuroLeague). pic.twitter.com/UehBb0sVq4

— David Pick (@IAmDPick) 14 Μαΐου 2017