Βινς Κάρτερ: Σαν το παλιό καλό κρασί... (vids)

O Βινς Κάρτερ σε κάτι λιγότερο από έναν μήνα θα κλείσει τα 42 του χρόνια και αυτό ακούγεται ως είδηση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά που κάνει στο παρκέ δεν είναι είδηση. Ο μυθικός Βινς Κάρτερ έχει κάνει την δική του τεράστια διαδρομή και ακόμα διδάσκει πως γίνεται ένα αθλητής με όλη την σημασία της λέξης να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και να παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ.

O τελευταίος τεράστιος dunker έχει ζήσει τεράστιες στιγμές μέσα στα παρκέ και αφήσει πανέμορφη παρακαταθήκη. Το 1998 έγινε ντραφτ από τους Ουόριορς, τελικά βρέθηκε στους Ράπτορς και όλα αυτά τα χρόνια έδωσε στο άθλημα το κάτι παραπάνω.

Από τους τελευταίους που το έκαναν να μοιάζει λίγο πιο μαγικό, λίγο πιο όμορφο...

Στην καριέρα του έχει καταφέρει να γίνει 8 φορές All Star, έχει βγει ρούκι της σεζόν (1999), ενώ έχει κερδίσει και τον διαγωνισμό καρφωμάτων το 2000. Όλα αυτά τα χρόνια η πορεία του είχε κάτι από εξωπραγματική ομορφιά. Πετούσε εκεί ψηλά και κάρφωνε δυνατά και κάπως έτσι έγραφε χιλιόμετρα που όλοι θαύμαζαν.

Πλέον, στα 41 του συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να μας κάνει να τον θαυμάζουμε λίγο παραπάνω.

The man Vince Carter is 41 today ... and still ballin. pic.twitter.com/684d6hiYvs

Το καλοκαίρι συμφώνησε με τους Χοκς για ακόμα μια σεζόν υπογράφοντας συμβόλαιο 2.4 εκατομμυρίων και λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή σεζόν είχε 24.868 πόντους και ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι που εξελίσσεται μοναδικά. Τα «Γεράκια» θέλησαν να χτίσουν πάνω του την νεανική τους ομάδα, ώστε να δώσουν έμπνευση και ένα σημείο αναφοράς μεταξύ των νεαρών.

«Γνωρίζω ότι παίζοντας ακόμα τα μίντια και οι οπαδοί μπορούν να γίνουν σκληροί. Σου λένε, είσαι γέρος και παίζεις κόντρα σε παίκτες με τα μισά σου χρόνια. Δεν πρέπει να παίζεις. Αλλά εμένα αυτός είναι ο σκοπός μου, να αποδείξω τι μπορώ να κάνω. Και να αποκαλύψω ότι δουλεύω πάρα πολύ σκληρά και ψυχικά και σωματικά για να προετοιμαστώ».

Και συνέχισε:

«Είμαι το ίδιο πρόσωπο. Η προσέγγιση μου είναι η ίδια. Η ευθιξία μου στην δουλειά, η ικανότητα μου να παίζω το παιχνίδι είναι ίδια. Προφανώς είναι περιορισμένη μέχρι ενός σημείου. Δεν το βλέπεις τόσο συχνά, αλλά είσαι ο ίδιος».

Ο Κάρτερ μπήκε στην διαδικασία να εκθέσει τον εαυτό του ακόμα μια χρονιά και είναι σίγουρος για το τόλμημα του. Σκέφτηκε με συγκεκριμένο τρόπο και πήρε το ρίσκο να παίξει το παιχνίδι του.

«Η αλλαγή που προσπαθούν να κάνουν οι Χοκς είναι θετική. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ζούμε σε έναν κόσμο που θέλουμε αποτελέσματα άμεσα, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα.

Η προοπτική είναι εδώ και πρέπει να μπουν τα κομμάτια στην θέση τους. Η δουλειά μου είναι να έρθω και να πω, 'Ναι, μπορεί να μην είμαι εδώ σε μερικά χρόνια, αλλά αν μπορώ να βοηθήσω να χτιστούν τα θεμέλια και να δώσω κάποιες ιδέες που θα οδηγήσουν στην σωστή κατεύθυνση θα το κάνω».

Ο Κάρτερ έχει κερδίσει 160 εκατομμύρια στην καριέρα του, οπότε είναι προφανές ότι τα χρήματα δεν είναι εκείνα που κυνηγάει για να μένει στα παρκέ. Η διάθεση και η θέληση τον παρακινούν και του δίνουν την ώθηση που χρειάζεται.

Άλλωστε περιγράφει τον εαυτό του ως για πολύ καιρό βετεράνο, που έχει νοοτροπία προπονητή, αλλά δεν θέλει να προπονήσει. «Λατρεύω να παίζω. Έχω νοοτροπία νεαρού σε σώμα 40άρη».

Πάντως και με σώμα 40άρη μια χαρά τα καταφέρνει ο Κάρτερ, αφού αυτά που κάνει στο παρκέ δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν Στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στους Πίστονς σε 28 λεπτά που έμεινε στο παρκέ είχε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ δείχνοντας ότι διασκεδάζει το μπάσκετ και είναι εξαιρετικά αποδοτικός σε αυτό.

Την φετινή σεζόν μετρά συνολικά 7.3 πόντους, 1 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ, προσθέτοντας πάντως στο βαρύ βιογραφικό του μπόλικες εντυπωσιακές φάσεις που δείχνουν ότι η ποιότητα και η θέληση κάνουν... θαύματα.

Even in his 21st season, Vince Carter is still leading by example #hawks #truetoatlanta pic.twitter.com/zhZkRs4VMU

— Hawks Nation (@atlhawks_nation) 24 Δεκεμβρίου 2018