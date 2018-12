Κέμπα: Ο «σεσημασμένος» σκόρερ που κάνει περήφανο τον Τζόρνταν! (pics & vids)

Οι Χόρνετς δεν είναι και η πιο εμπορική ομάδα του ΝΒΑ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τους Ουόριορς, τους Σέλτικς, τους Λέικερς και τους Μπουλς, οι οποίοι έζησαν τα ένδοξα τους χρόνια με τον Μάικλ Τζόρνταν να τους παίρνει από το χεράκι και να τους οδηγεί σε 6 πρωταθλήματα.

Τα χρόνια πέρασαν και πλέον ο «Air» είναι ιδιοκτήτης της ομάδας από τη Σάρλοτ, στοχεύοντας να φέρει χαρούμενες μέρες σε πόλη δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ στην ιστορία της πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.

Σίγουρα θα νιώθει χαρούμενος για τον Κέμπα Ουόκερ και τα όσα κάνει φέτος ένα παιδί που αν και είναι τεράστια παιχτάρα, δεν απολαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Ίσως να φταίει το γεγονός ότι παίζει στις «σφήκες», όμως τα φετινά... τσιμπήματα σε αντιπαλες ομάδες είναι πολλά και δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητα.

Η ομάδα του σκέφτεται να τον ανταμείψει για όλα αυτά που προσφέρει. δίνοντας του super max συμβόλαιο, το οποίο θα ανέρχεται στα 44 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σκεφτείτε πως φέτος θα πάρει 12 εκατ. δολάρια.

Ο Tζόρνταν τον καμαρώνει

Το να σε βλέπει κάθε βράδυ ο κορυφαίος παίκτης που έπαιξε πότε μπάσκετ σου προσθέτει τεράστιο βάρος στους ώμους. 'Ομως ο θαυματουργός γκαρντ των Χόρνετς, δείχνει να το απολαμβάνει, κάνοντας... παπάδες στα ματς των «σφηκών».

Ασταμάτητος σκόρερ που αν ξεκινήσει να τα... στάζει, το κοντέρ δεν σταματά να γράφει και οι αντίπαλοι αρχίζουν και βλέπουν... εφιάλτες.

Δεν είναι λίγες οι φορές φέτος που έχει κάνει όλο τον κόσμο στο ΝΒΑ να συζητά το όνομα του.

Πάντως θα τον λάτρεψε ακόμα πιο πολύ ο Τζόρνταν, όταν τον είδε να κάνει το the shrug στο ματς με τους Σίξερς.

Ο τεράστιος Μάικλ γουστάρει να βλέπει τον Κέμπα να οδηγεί τους Χόρνετς σε νίκες και να προσφέρει θέαμα στο κοινό της Σάρλοτ.

Τα ρεκόρ του με τους Σίξερς

Το καλύτερο του κρατούσε για τους Σίξερς, εκεί όπου έκανε career high με 60 πόντους, όμως αυτό δεν ήταν το μοναδικό ρεκόρ του!

Έγινε πρώτος παίκτης στην ιστορία της Σάρλοτ με 60 πόντους σε ένα ματς και δεύτερος στην ιστορίας της λίγκας που είναι 1.85 ή κοντότερος και πετυχαίνει 60 πόντους. Ο άλλος φυσικά που του πέτυχε είναι ο τεράστιος Άλεν Άιβερσον.

Tέλος ξεπέρασε τον Γκλεν Ράις και έγινε ο παίκτης των Χόρνετς με τις περισσότερες «40άρες» (11).

Kemba Walker is the:

- 1st player in Hornets history with a 60-point game

- 2nd player 6'1" or shorter with a 60-point game in NBA history (Allen Iverson)

- 2nd player in NBA history with a 60-point game against the 76ers (Wilt Chamberlain) pic.twitter.com/CLpLe0XVLJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 18, 2018