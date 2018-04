Τα γκολ του Μανωλά γράφουν ιστορία! (pics & vids)

Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Κώστας Μανωλάς αυτό που ζει από το βράδυ της Τρίτης. Ο κεντρικός αμυντικός της Ρόμα με το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Μπαρτσελόνα δεν χάρισε μόνο μια ιστορική πρόκριση στους «τζιαλορόσι», αλλά έγραψε και το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ιταλικής ομάδας, αφού η επιτυχία αυτή θα μνημονεύεται για πάντα στην «Αιώνια Πόλη». Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός μπορεί να μην σκοράρει συχνά, αλλά τα γκολ που πετυχαίνει μπορεί να θεωρηθούν και ιδιαίτερα κρίσιμα.

ΑΕΚ

Στην ΑΕΚ ο Μανωλάς αγωνίστηκε για μια τριετία, από το 2009 έως το 2012 πριν αποχωρήσει για τον Ολυμπιακό. Στα τρία αυτά χρόνια με την φανέλα με τον Δικέφαλο Αετό στο στήθος, αγωνίστηκε 85 φορές πετυχαίνοντας έξι γκολ. Το πρώτο του γκολ ήρθε το Μάιο του 2010 σε ένα ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα ματς μάλιστα όπου αγωνιζόταν τραυματίας.

Επόμενο γκολ για τον Μανωλά θα έρθει τον Δεκέμβριο του 2010 σε ένα ματς του Europa League στην Κροατία κόντρα στην Χάιντουκ Σπλιτ. Η Ένωση του Μανόλο Χιμένεθ κερδίζει εύκολα με 3-1 με τον νυν στόπερ της Ρόμα να σημειώνει το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Τέλος, το τρίτο του τέρμα με την Ένωση ήρθε την σεζόν 2011-12 κόντρα στον Πανιώνιο στο πρωτάθλημα, ένα γκολ που είχε χαρίσει τη νίκη μέσα στη Νέα Σμύρνη και το είχε αφιερώσει στον προπονητή του, τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος τότε δεχόταν τεράστια κριτική για την απόδοση της ομάδας.

Ολυμπιακός

Μετά την ΑΕΚ στην ζωή του Κώστα Μανωλά μπήκε ο Ολυμπιακός στον οποίο έμεινε για δύο χρονιές, από το 2012 έως το 2014. Με τους Πειραιώτες αγωνίστηκε σε 73 ματς σε όλες τις διοργανώσεις σημειώνοντας έξι γκολ. Το πρώτο του γκολ με τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στην άνετη νίκη επί της Ξάνθης με 4-0, αλλά τα σημαντικά έγιναν στην Ευρώπη και στο Champions League.

Αρχικά κόντρα στην Μπενφίκα, αφού το γκολ που πέτυχε χάρισε μια σπουδαία νίκη επί των «αετών», βάζοντας παράλληλα τις βάσεις για την πρόκριση από τους ομίλους στην φάση των «16» της διοργάνωσης. Το επόμενο γκολ ήρθε στο Παρίσι κόντρα στην Παρί, ένα γκολ που ακύρωσε αυτό του Ιμπραϊμοβιτς, αλλά δεν ήταν αρκετό, αφού στη συνέχεια ο Καβάνι έκανε το 2-1 δίνοντας τη νίκη στους πρωτευουσιάνους.

Ρόμα

Η ώρα για την μεταγραφή στο εξωτερικό είχε έρθει με την Ρόμα νικήτρια της υπογραφής του. Στους «τζιαλορόσι» μετακόμισε το καλοκαίρι του 2014, και το πρώτο γκολ έρχεται στην δεύτερη του σεζόν στο «Ολίμπικο» στην πεντάρα επί της Κάρπι (5-1), ενώ το δεύτερο γκολ έρχεται κόντρα στην Τορίνο.

Την σεζόν 2016-17 σημειώνει ένα γκολ, αλλά καλό, τον Οκτώβριο του 2016 αφού ήταν το νικητήριο κόντρα στην Ίντερ, ενώ παράλληλα εξαφάνισε τον Ικάρντι, ενώ την φετινή σεζόν άνοιξε λογαριασμό στην Φλωρεντία στη νίκη επί της Φιορεντίνα με 4-2, για να φτάσουμε στο χθεσινό ονειρικό βράδυ κερδίζοντας μια παντοτινή θέση στις καρδιές των Ρωμαίων.

KOSTAS MANOLAS! OMG!!!

Just LOOK at his face!

What a comeback by Roma pic.twitter.com/pu80270Ngm

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 10 April 2018