Ο «δολοφόνος» Σάκοτα οδήγησε την ΑΕΚ στο Final 4! (pics & vids)

Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω!

Στο πρόσωπο του Ντούσαν Σάκοτα, η ΑΕΚ έχει βρει έναν ΗΓΕΤΗ - με όλα τα γράμματα κεφαλαία - του οποίου η καρδιά και η ψυχή «μιλούν» τις κρίσιμες στιγμές.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στο παρκέ, όταν τα πράγματα θα ζορίζουν, αλλά και το ότι θα φροντίσει να τους κρατήσει όλους ενωμένους τη μεγάλη στιγμή, κάτι που φαίνεται και στις κινήσεις του, είτε παίζει, είτε είναι στον πάγκο.

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» βγήκε για ακόμα μια φορά μπροστά, ενάντια στην Στρασμπούρ, στη ρεβάνς των «8» στη Γαλλία, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την πρόκριση στο Final 4 του BCL.

Ένα ματς, στο οποίο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήγε με διαφορά 9 πόντων, και δεν άφησε ποτέ τους αντιπάλους να πάρουν... ανάσα, μέχρι να φτάσουν στην ισοπαλία (83-83).

Εκ των πρωταγωνιστών και ο Έλληνας διεθνής, για τον οποίο ο Βενσάν Κολέ και ο Ζακ Ράιτ είπαν τα καλύτερα, μετά την αναμέτρηση.

Ο τεχνικός των Γάλλων τόνισε πως ο Σάκοτα έβαλε... τέλος στο μομέντουμ της ομάδας του, ενώ ο πρώην παίκτης των Ρεθύμνου και Παναθηναϊκού υποστήριξε πως όταν αφήνεις έναν τέτοιο παίκτη ελεύθερο, το πληρώνεις!

Το gazzetta.gr θυμίζει τα μεγάλα τρίποντα του αρχηγού που... ξέραναν τους αντιπάλους στο BCL, μέχρι να φτάσει η ΑΕΚ στο Final 4.

ΑΕΚ - ΡΟΣΑ ΡΑΝΤΟΜ 96-92 (4η αγωνιστική ομίλων)

Ένας αγώνας που πήγε στην παράταση, με τον Ντούσαν Σάκοτα να κάνει... πάρτι!

Ο 31χρονος φόργουορντ μέτρησε συνολικά 18 πόντους και ευστόχησε σε 6/12 τρίποντα.

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ - ΑΕΚ 80-78 (5η αγωνιστική ομίλων)

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων»... συστήθηκε στους Γάλλους, στην πρώτη συνάντηση στο Στρασβούργο.

Μπορεί η ΑΕΚ να μην κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο «Rhenus Sport», ωστόσο ο Σάκοτα έφτασε τους 19 πόντους, βάζοντας 4 τρίποντα στην 4η περίοδο, για να βοηθήσει την ομάδα του.

ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ - ΑΕΚ 78-85 (8η αγωνιστική ομίλων)

Η «Βασίλισσα» πανηγύρισε το «διπλό» στην Ισπανία, με τον Σάκοτα να μετρά 20 πόντους με 3/6 τρίποντα.

ΑΕΚ - ΜΠΑΪΡΟΪΤ 83-81 (14η αγωνιστική ομίλων)

Την τελευταία αγωνιστική των γκρουπ, ο Σάκοτα προσέφερε ένα από τα highlights της πορείας της ΑΕΚ στην διοργάνωση.

Ο Σερβοέλληνας παίκτης έβαλε το νικητήριο τρίποντο για την «Βασίλισσα», το οποίο οδήγησε στην πρόκριση στους «16», σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Συνολικά, είχε 20 πόντους με 3/9 τρίποντα.

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ - ΑΕΚ 83-83 (ρεβάνς προημιτελικών)

Με το σκορ στο 69-65 στο 37', ο Σάκοτα «όπλισε» και εκτέλεσε δύο διαδοχικές φορές (71-70), για να κρατήσει κοντά στο σκορ την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά και η ομάδα να «κλείσει» εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού.

Συνολικά μέτρησε 12 πόντους.

BONUS: Το alley... τρίποντο με την Στρασμπούρ στο πρώτο ματς των «8»!

Δεν γινόταν αυτό το... τρελό καλάθι να μην βρίσκεται στην λίστα!

Sakota throws the alley-.... The three pointer

https://t.co/tvGWbXJ559 #BasketballCL #Road2Final4 @AEKbcgr pic.twitter.com/907fxQ34rD

— Basketball Champions League (@BasketballCL) 28 Μαρτίου 2018