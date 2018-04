Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

EΡΤ3

17:00 Football League: Απόλλων Πόντου - Αρης

Cosmote TV

12.00 Γερμανία-Τσεχία, Fed Cup by BNP Paribas, Ημιτελική Φάση, Αγώνας Μονού LIVE COSMOTE SPORT7HD

13.00 Τζιρόνα-Εσπανιόλ, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

13.30 Κάλιαρι-Μπολόνια, Serie A TIM, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

13.30 Μπέτις-Γκραν Κανάρια, ACB Liga Endesa, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

14.00 Γερμανία-Τσεχία, Fed Cup by BNP Paribas, Ημιτελική Φάση, Αγώνας Μονού LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.30 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Ίνγκολσταντ, Bundesliga 2, 31η αγωνιστική LIVECOSMOTE SPORT3HD

15.00 Red Bull Air Race World Championship, Γαλλία, Κάννες, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.30 Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ, Premier League, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.30 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 Λάτσιο-Σαμπντόρια, Serie A TIM, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.00 Γερμανία-Τσεχία, Fed Cup by BNP Paribas, Ημιτελική Φάση, Αγώνας Διπλού LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.00 Κιέβο-Ίντερ, Serie A TIM, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

16.30 Άουγκσμπουργκ-Μάιντς, Bundesliga, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.35 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.05 Moto2 Red Bull Grand Prix of The Americas, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.35 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.00 UEFA Futsal Cup, Τελικός 3ης Θέσης LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.05 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.30 Μάντσεστερ Σίτι-Σουόνσι Σίτι, Premier League, 35η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.45 Moto3 Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Κολονία-Σάλκε, Bundesliga, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Περούτζια-Τσιβιτανόβα, SuperLega UnipolSai Βόλεϊ, 1ος Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Λας Πάλμας-Αλαβές, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Βαλένθια-Μάλαγα, ACB Liga Endesa, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.00 Milwaukee Bucks-Boston Celtics, NBA Playoffs, First Round, Game 4 LIVE COSMOTE SPORT4HD

20.05 Moto2 Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.00 Εκπομπή "Στο Ρυθμό των Ντέρμπι Pregame Γιουβέντους-Νάπολι" LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 UEFA Futsal Cup, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.30 MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις, LaLiga Santander, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Γιουβέντους-Νάπολι, Serie A TIM, 34η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.15 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μποαβίστα, Liga NOS, 31η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.30 San Antonio Spurs-Golden State Warriors, NBA Playoffs, First Round, Game 4 LIVE COSMOTE SPORT6HD

23.20 Red Bull Air Race World Championship, Γαλλία, Κάννες, Κατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD (21.04 17:00)

23.45 Αταλάντα-Τορίνο, Serie A TIM, 34η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (22.04 16:00)

23.45 Εκπομπή “SPORTSHOW” LIVE COSMOTE SPORT3HD

Νovasports

12:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

14:00 Moto: FIM Endurance World Championship in Le Mans, France (Eurosport2)

15:00 Cycling: Liege-Bastogne-Liege, Belgium (Eurosport1/Eurosport1HD)

16:00 Σουηδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5η αγωνιστική Χάκεν – Χάμαρμπι (Novasports2HD)

16:15 Cycling: Tour of Croatia (Eurosport2)

17:00 Aγγλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου – Ημιτελικά Τσέλσι – Σαουθάμπτον (Novasportsextera1)

17:30 Ωρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

17:45 Motor Racing: Blancpain Endurance Series in Monza, Italy (Eurosport2)

18:15 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

19:00 Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική ΑΕΚ – Λεβαδειακός (Νοvasports2HD)

19:00 Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική ΠΑΟΚ – ΑΟ Ξάνθη (Novasports3HD)

19:00 Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός (Novasports4HD)

19:00 Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική Πανιώνιος – Παναθηναϊκός (Novasports5HD)

19:00 Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική AOK – Αστέρας Τρίπολης (Novasports24HD)

19:00 Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική Ατρόμητος – Πλατανιάς (NovasportsstoriesHD)

19:00 Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΛ (Novasportsextra1)

19:00 Ώρα των Πρωταθλητών, Λεπτό προς λεπτό, Super League Σουρωτή 28η αγωνιστική, Παναιτωλικός – Λαμία (Novasports1HD)

19:30 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

20:00 MLB Regular Season, Yankees - Blue Jays (FOX Sports HD)

21:00 Ώρα των Πρωταθλητών (Novasports1HD)

21:00 Snooker: World Championship in Sheffield, United Kingdom (Eurosport1/Eurosport1HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 34η αγωνιστική Μπορντό – Παρί Σεν Ζερμέν (Novasports2HD)

23:00 FOOTBALL: Major League Soccer (Eurosport2)

23:00 MLB Regular Season, Angels - Giants (FPX Sports HD)

02:00 NHL, Stanley Cup Playoffs (FOX Sports HD)