Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

ΕΡΤ1
Basket League: ΠΑΟΚ- Ρέθυμνο
ΕΡΤ3
15:00 Football League: Καλλιθέα - ΟΦΗ
17:00 Xάντμπολ ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
Cosmote TV
11.15 Χάντερσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας, Premier League, 31η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (17.03 17:00)
12.00 Φενέρμπαχτσε-Νταρουσάφακα, TBF Basketball Super League, 21η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
12.35 Moto3 Grand Prix of Qatar, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
13:00 Λεγανές-Σεβίλη, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
13.05 Moto2 Grand Prix of Qatar, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
13.30 Σαμπντόρια-Ίντερ, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
13.30 Μπασκόνια-Γκραν Κανάρια, ACB Liga Endesa, 23η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
13.35 MotoGP Grand Prix of Qatar, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.05 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD
14.30 Ντόρτμουντ-Ανόβερο, Bundesliga, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
14.45 Moto3 Grand Prix of Qatar, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.00 Κροτόνε-Ρόμα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
16.00 Μίλαν-Κιέβο, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
16.00 Τορίνο-Φιορεντίνα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
16.05 Moto2 Grand Prix of Qatar, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
16.30 Κολονία-Λεβερκούζεν, Bundesliga, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
17.00 Ολυμπιακός-Κολοσσός H Hotels, Stoiximan.gr Basket League, 19η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD
17:15 Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
17.30 MotoGP Grand Prix of Qatar, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
19.00 Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Bundesliga, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD
19.00 Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT8HD
19.15 Μιλάνο-Μόντενα, SuperLega UnipolSai Volleyball, Προημιτελική Φάση, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
19:30 Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
19:30 Θέλτα-Μάλαγα, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
19.30 Εκπομπή “Grand Prix” COSMOTE SPORT5HD
19.30 Μπούργκος-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 23η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD
21.30 NASCAR Cup Series, Auto Club 400, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD
21.45 Νάπολι-Τζένοα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD
21.45 Λάτσιο-Μπολόνια, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD
22.00 ATP Masters 1000 BNP Paribas Open, Indian Wells, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD
22.15 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ρίο Άβε, Liga NOS, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD
22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” LIVE COSMOTE SPORT3HD
23.45 Ελλάς Βερόνα-Αταλάντα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (18.03 16:00)
NCAA Basketball March Madness, 2ος Γύρος
00.00 New Orleans Pelicans-Boston Celtics, NBA Sundays Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD
Novasports
09:30 NRL, Knights - Raiders (FOX Sports HD)
10:30 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurospor1HD)
11:30 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)
12:15 Cross-Country Skiing: World Cup in Falun, Sweden (Eurosport2)
12:30 Biathlon: World Cup in Oslo, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)
13:15 Nordic Combined: World Cup in Klingenthal, Germany (Eurosport2)
13:45 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurospor1HD)
14:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 30η αγωνιστική Νις – Παρί Σεν Ζερμέν (Novasports1HD)
14:15 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurospor1HD)
15:00 Cross-Country Skiing: World Cup in Falun, Sweden (Eurosport2)
15:15 Biathlon: World Cup in Oslo, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)
15:30 Aγγλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου Προημιτελικός Γουίγκαν – Σαουθάμπτον (Novasports3HD)
15:30 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 28η αγωνιστική Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ (Novasports5HD)
16:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 30η αγωνιστική Μετς – Ναντ (Novasports1HD)
16:45 Nordic Combined: World Cup in Klingenthal, Germany (Eurosport2)
17:15 Ski Jumping: World Cup in Vikersund, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)
17:45 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 28η αγωνιστική Tσβόλε – Φέγενορντ (Νοvasports5HD)
18:30 Aγγλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου Προημιτελικός Λέστερ – Τσέλσι (Novasports1HD)
22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 30η αγωνιστική Μαρσέιγ – Λιόν (Novasports1HD)
22:00 NHL, Golden Knights - Flames (FOX Sports HD)
23:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Dallas - Seattle Sounders (Eurosport2)