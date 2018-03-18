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Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

Πληθώρα σπουδαίων ποδοσφαιρικών ματς σήμερα στην τηλεόραση.

Οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση

ΕΡΤ1

Basket League: ΠΑΟΚ- Ρέθυμνο

ΕΡΤ3 

15:00 Football League: Καλλιθέα - ΟΦΗ

17:00 Xάντμπολ ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Cosmote TV

11.15 Χάντερσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας, Premier League, 31η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT1HD (17.03 17:00)

12.00 Φενέρμπαχτσε-Νταρουσάφακα, TBF Basketball Super League, 21η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.35 Moto3 Grand Prix of Qatar, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

13:00 Λεγανές-Σεβίλη, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

13.05 Moto2 Grand Prix of Qatar, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

13.30 Σαμπντόρια-Ίντερ, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

13.30 Μπασκόνια-Γκραν Κανάρια, ACB Liga Endesa, 23η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

13.35 MotoGP Grand Prix of Qatar, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.05 Εκπομπή “Grand Prix” LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.30 Ντόρτμουντ-Ανόβερο, Bundesliga, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

14.45 Moto3 Grand Prix of Qatar, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Κροτόνε-Ρόμα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 Μίλαν-Κιέβο, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.00 Τορίνο-Φιορεντίνα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.05 Moto2 Grand Prix of Qatar, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.30 Κολονία-Λεβερκούζεν, Bundesliga, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

17.00 Ολυμπιακός-Κολοσσός H Hotels, Stoiximan.gr Basket League, 19η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

17:15 Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

17.30 MotoGP Grand Prix of Qatar, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Bundesliga, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.15 Μιλάνο-Μόντενα, SuperLega UnipolSai Volleyball, Προημιτελική Φάση, 2η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19:30 Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19:30 Θέλτα-Μάλαγα, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Εκπομπή “Grand Prix” COSMOTE SPORT5HD

19.30 Μπούργκος-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 23η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.30 NASCAR Cup Series, Auto Club 400, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Νάπολι-Τζένοα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα, LaLiga Santander, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Λάτσιο-Μπολόνια, Serie A TIM, 29η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.00 ATP Masters 1000 BNP Paribas Open, Indian Wells, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.15 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ρίο Άβε, Liga NOS, 27η αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” LIVE COSMOTE SPORT3HD

23.45 Ελλάς Βερόνα-Αταλάντα, Serie A TIM, 29η αγωνιστική REC COSMOTE SPORT2HD (18.03 16:00)

NCAA Basketball March Madness, 2ος Γύρος

00.00 New Orleans Pelicans-Boston Celtics, NBA Sundays Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

Novasports

09:30 NRL, Knights - Raiders (FOX Sports HD)

10:30 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurospor1HD)

11:30 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurosport1HD)

12:15 Cross-Country Skiing: World Cup in Falun, Sweden (Eurosport2)

12:30 Biathlon: World Cup in Oslo, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

13:15 Nordic Combined: World Cup in Klingenthal, Germany (Eurosport2)

13:45 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurospor1HD)

14:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 30η αγωνιστική Νις – Παρί Σεν Ζερμέν (Novasports1HD)

14:15 Alpine Skiing: World Cup in Are, Sweden (Eurosport1/Eurospor1HD)

15:00 Cross-Country Skiing: World Cup in Falun, Sweden (Eurosport2)

15:15 Biathlon: World Cup in Oslo, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

15:30 Aγγλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου Προημιτελικός Γουίγκαν – Σαουθάμπτον (Novasports3HD)

15:30 Oλλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 28η αγωνιστική Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ (Novasports5HD)

16:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 30η αγωνιστική Μετς – Ναντ (Novasports1HD)

16:45 Nordic Combined: World Cup in Klingenthal, Germany (Eurosport2)

17:15 Ski Jumping: World Cup in Vikersund, Norway (Eurosport1/Eurosport1HD)

17:45 Ολλανδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 28η αγωνιστική Tσβόλε – Φέγενορντ (Νοvasports5HD)

18:30 Aγγλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου Προημιτελικός Λέστερ – Τσέλσι (Novasports1HD)

22:00 Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 30η αγωνιστική Μαρσέιγ – Λιόν (Novasports1HD)

22:00 NHL, Golden Knights - Flames (FOX Sports HD)

23:00 FOOTBALL: Major League Soccer, Dallas - Seattle Sounders (Eurosport2)

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