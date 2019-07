Η εν λόγω βίλα διαθέτει έξι υπνοδωμάτια με ισάριθμα μπάνια, κουζίνα, μπαρ, γυμναστήριο, τζάκι, ντουλάπα τεραστίων διαστάσεων, πισίνα και φυσικά γηπεδάκι μπάσκετ, όπως αναφέρει το «TMZ».

Η αξία της ανέρχεται στα $14 εκατομμύρια και ο Άντονι Ντέιβις τη νοικιάζει για $50 χιλιάδες το μήνα, μέχρι να βρει το σπίτι που θα αγοράσει, αν κι εφόσον ανανεώσει την συνεργασία του με τους Λέικερς για πολλά χρόνια, αφού μένει ελεύθερος το 2020.

Η κατοικία του «AD» απέχει 35 λεπτά από το «Staples Center» και 15' από το σπίτι του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

