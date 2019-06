Όταν Κόμπι και Σακίλ έκαναν... πάρτι στη Φιλαντέλφεια! (vid)

Ήταν 10 Ιουνίου 2001 και πιο συγκεκριμένα ο 3ος τελικός του ΝΒΑ στο «First Union Center» της Φιλαντέλφεια. Το σκορ μεταξύ Λέικερς και 76ers ήταν στο 1-1 αφού ο Άλεν Άιβερσον και η παρέα του είχαν φροντίσει να κερδίσουν το πρώτο ματς στο Λος Άντζελες. Όμως, και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, αυτή η νίκη δεν στάθηκε αρκετή για την ομάδα της Φιλαντέλφεια, αφού γνώρισε στη συνέχεια τέσσερις σερί ήττες με αποτέλεσμα ο τίτλος να καταλήξει στα χέρια των «Λιμνανθρώπων».

Το ματς κλειδί ήταν το 3ο της σειράς στην έδρα των Σίξερς, οι οποίοι είχαν την ψυχολογία με το μέρος τους ωστόσο υπολόγιζαν χωρίς το... φοβερό και τρομερό δίδυμο των Σακίλ Ο' Νιλ και Κόμπι Μπράιαντ. Αμφότεροι ήταν εκείνοι που πρωτοστάτησαν και οδήγησαν τους Λέικερς στη νίκη με 96-91 και στην... απάντηση στο «break» των 76ers. Συγκεκριμένα πέτυχαν τα 2/3 των πόντων της ομάδας τους και έμοιαζαν... ασταμάτητοι!

Ο Κόμπι είχε τελειώσει το ματς με 32 πόντους έχοντας 13/28 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 48 λεπτά! Αντίστοιχα, ο Σακίλ είχε προσθέσει άλλους 30 πόντους με 11/20 δίποντα, 8/9 βολές (!) 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 τάπες και επίσης 3 λάθη στα 41 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ. Από τους Λέικερς μόνο ο Ρόμπερτ Χόρι (15π., 3/3τρ.) ήταν ο τρίτος «διψήφιος», ενώ για λογαριασμό των 76ers, ο... συνήθης ύποπτος Άλεν Άιβερσον είχε πετύχει 35 πόντους με 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

18 years ago today, Kobe and Shaq dropped 62 pts in Game 3 of the NBA Finals against the Sixers.

The duo would go on to win the series and their second straight championship. pic.twitter.com/WQhnT528om

— SportsCenter (@SportsCenter) 10 Ιουνίου 2019