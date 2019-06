Νέο συμβόλαιο για Πρίφτη στην Ούνικς! (pic)

Όπως ανέφερε με ανακοίνωσή της η ομάδα του Καζάν, ο Έλληνας κόουτς υπέγραψε νέο συμβόλαιο, για 1+1 χρόνια.

Ο 50χρονος τεχνικός ανέλαβε την Ούνικς το 2017 και το προηγούμενο καλοκαίρι η ομάδα ενέργοποίησε την οψιόν επέκτασης που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

«Πιστεύουμε πως ο κόουτς μπορεί να "χτίσει" μια ομάδα, που θα ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και θα μπορεί να επιτύχει σε όλες τις διοργανώσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Φέτος ο Πρίφτης οδήγησε την Ούνικς στα ημιτελικά του EuroCup και τερμάτισε 2η θέση της VTB League, όπου επίσης βρέθηκε στα ημιτελικά.

Димитрис Прифтис остаётся с нами

BC UNICS and Dimitris Priftis resign a new 1+1 contract.

We believe that the coach can build a new team, which can compete on the highest level and be able to succeed in all tournaments.

