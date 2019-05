«Οι Μπακς χρειάζονται κάποιον στα τελευταία δύο λεπτά κι αυτός δεν είναι ο Γιάννης» (vid)

Ο «Greek Freak» είναι ο ηγέτης και ο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι, αλλά την άποψη αυτή δεν την ενστερνίζεται ο Τζέισον Ουίλοκ, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από τους Ράπτορς.

Μετά τις συγκρίσεις με τον Μπλέικ Γκρίφιν, ο οποίος πείσμωσε στο τρίποντο καθώς έλεγαν πως κάνει μόνο για καρφώματα, και την αποθέωση για την εργατικότητα του Giannis, ο αναλυτής του ΝΒΑ είπε στην εκπομπή του «Speak For Yourself»:

«Τον συγκρίνετε με τον Μπλέικ Γκρίφιν και ο περισσότερος κόσμος θα πει πως δεν μπορείς να πάρεις ένα πρωτάθλημα με καλύτερο σου παίκτη τον Γκρίφιν.

Συμφωνώ πως πρέπει να κάνει πολλή δουλειά ακόμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει επιθετικά, για μένα είναι ένας Ντόμινικ Ουίλκινς, ύψους 2,10μ., και δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα έχοντας για καλύτερο παίκτη εκείνον. Είναι ένας εκπληκτικός αμυντικός, πολύ καλός ριμπάυντερ και τα καταλαβαίνω όλα. Θεωρώ πως θα ήταν ένα σπουδαίο "δυάρι", ένας Σκότι Πίπεν.

Δεν ξέρω αν ο Τζίμι Μπάτλερ θα είναι καλύτερος από τον Γιάννη, αλλά οι Μπακς χρειάζονται κάποιον για να δίνουν την μπάλα στα τελευταία δύο λεπτά και να μπορούν να σκοράρουν κι αυτός δεν είναι ο Γιάννης. Και δεν πιστεύω πως θα γίνει ποτέ αυτός ο παίκτης».

