Αντετοκούνμπο για το γήπεδο στο Μάτι: «Ποιος το είπε αυτό;» (vid)

Εκατό άνθρωποι έχασαν την ζωή τους το προηγούμενο καλοκαίρι από την φωτιά που ξέσπασε στο Μάτι και πλέον η περιοχή προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες της.

Σε αυτό θα βοηθήσει και ο «Greek Freak», ο οποίος θα φτιάξει ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή, όπως είχε αποκαλύψει ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου, Βαγγέλης Μπουρνούς.

Στην exit interview που παραχώρησε, αφού ολοκληρώθηκε η σεζόν με τους Μπακς στο ΝΒΑ, ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε γι' αυτή του την κίνηση.

Ο ίδιος... κοκκίνισε και χαμογέλασε αμήχανα, λέγοντας: «Ποιος το είπε αυτό; Δεν ξέρω» και σεμνά και ταπεινά, απέφυγε να απαντήσει, προσθέτοντας: «Είναι τόσα πολλά αυτά που κάνω στην Ελλάδα. Τώρα δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Όταν θα έχω χρόνο, θα σκεφτώ τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν τα σκέφτομαι, είμαι κουρασμένος».

“What do you guys say? What doesn’t kill you makes you stronger. This will motivate me but I love it, I love that.”

- @Giannis_An34#FearTheDeer pic.twitter.com/mK8YNXTOYH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Μαΐου 2019