Μίντλετον σε Αντετοκούνμπο: «Σε ευχαριστώ που με έβαλες στο… Sports Illustrated» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δε γνώριζε πως θα φιγουράρει στο εξώφυλλο του κορυφαίου αμερικανικού περιοδικού και τον ενημέρωσε ο Κρις Μίντλετον.

«Μου φώναξε ότι με ευχαριστεί που τον έβαλα στο Sports Illustrated και αναρωτήθηκα τι εννοεί» ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.

Ο Μίντλετον φαίνεται στο βάθος της φωτογραφίας που έχει επιλέξει το Sports Illustrated και θέλησε να αστειευτεί με αυτόν τον τρόπο.

"Khris walked in and he said 'Thank you for putting me on the Sports Illustrated cover'...I was like yeah, I got you bro!"

- @Giannis_An34 on the new @SInow cover pic.twitter.com/6KRWaEbXs4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 3 Απριλίου 2019