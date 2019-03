Αντετοκούνμπο: Αναμένεται να παίξει με Χιτ (pic)

Ο «Greek Freak» έμεινε στα... πιτς για δύο παιχνίδια, αλλά επιστρέφει στη δράση!

Ο ηγέτης των Μπακς δεν αγωνίστηκε κόντρα σε Λέικερς και Καβαλίερς, εξαιτίας των ενοχλήσεων που είχε στον δεξί αστράγαλο, μετά από χτύπημα στο ματς με τους Σίξερς.

Ενάντια στους Χιτ, όμως, αναμένεται να αγωνιστεί, όπως και οι Στέρλινγκ Μπράουν και Τζορτζ Χιλ.

After being sidelined, Giannis Antetokounmpo is listed as probable for Friday's visit by the Heat, as are George Hill and Sterling Brown.

