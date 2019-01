Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ άνοιξε εκ νέου την κουβέντα για τον MVP της χρονιάς και ο «Shaq» απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι υπόλοιποι αμφιταλαντεύτηκαν μεταξύ «Greek Freak» και Τζέιμς Χάρντεν, ενώ ο Μπάρκλεϊ έβαλε στην κουβέντα και τον Νίκολα Γιόκιτς και ο Έρνι Τζόνσον τον Καουάι Λέοναρντ.

Who's the MVP right now? pic.twitter.com/ftRNbuM7UR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 11 Ιανουαρίου 2019