Και η επέλαση των Μπακς δεν λέει να σταματήσει. Τα...ελάφια έχουν τρελάνει κόσμο φέτος, καθώς πηγαίνουν από νίκη σε νίκη και βρίσκονται στην δεύτερη θέση της Ανατολής, έχοντας μάλιστα καλύτερο ρεκόρ και από όλες πλην των Νάγκετς (έχουν το ίδιο), τις ομάδες της Δύσης! Νέο θύμα για την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν οι Πέλικανς με τους...πράσινους να καταφέρνουν στο τέλος να παίρνουν τη νίκη με 123-115 και να φτάνουν έτσι στο εντυπωσιακό 21-9, με τους «πελεκάνους» από την πλευρά τους να πέφτουν στο 15-17 και να περιμένουν εκτός θέσεων για playoffs.

Ο αγώνας ήταν ένα ντέρμπι στο Μιλγουόκι με τους γηπεδούχους να παίρνουν ένα προβάδισμα 10 πόντους και τους φιλοξενούμενους όχι απλά να τους φτάνουν, αλλά να παίρνουν με την σειρά τους κεφάλι. Στο τέλος οι Μπακς ήταν πιο ψύχραιμοι, έβαλαν σημαντικά σουτ και κατάφεραν να πάρουν μία ακόμα σπουδαία νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι ο Αντετκούνμπο με τον Έλληνα φόργουορντ να έχει 25 πόντους, να κατεβάζει 8 ριμπάουντ και να δίνει και 8 ασίστ. Τον Greek Freak ακολούθησαν οι Μπρόγκντον με 16 και Μίντλετον με 14. Για τους ηττημένους ο Ντέιβις είχε 27, ο Χολιντέι 25 και ο Μίλερ 20, αλλά στο τέλος αυτός που χαμογέλασε ήταν ο Γιάνναρος.

